Nach der Corona-Pause arbeitet die Kulturwerkstatt Kaufbeuren daran, ihre fertigen Inszenierungen auf die Bühne zu bringen. Für den Sommer gibt es große Pläne.

24.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Es läuft gerade vieles parallel bei der Kulturwerkstatt Kaufbeuren. Ein groß angelegter Umbau des Theaters Schauburg mit Auslagerung des Proben- und Spielbetriebs ins Gablonzer Haus will vorbereitet werden. Nach einer weiteren Corona-Zwangspause im Winter warten noch etliche Stücke und Darsteller darauf, dass sie endlich (wieder) auf die Bühne kommen. Aber auch die Neuinszenierungen sollen laufen – und im Sommer steht ein in jeder Beziehung großes Projekt an.