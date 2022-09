Kindergarten in Aufkirch nimmt Gestalt an

Der Kaltentaler Gemeinderat vergibt Arbeiten für den Kita-Anbau. Beim Gasthaus Zitt warten Blonhofener bald im Trockenen auf den Bus.

Der Kindergartenanbau in Aufkirch nimmt Gestalt an, die Baustelle liegt voll im Plan. Das teilte Barbara Schempp in der jüngsten Sitzung des Kaltentaler Gemeinderats mit.

Wie sie in ihrem Überblick erläuterte, sollen die Innentüren demnächst geliefert und eingebaut werden. Das wirtschaftlichste Angebot für die „Jalousien mit Motoren und Steuerung“ vergab der Rat einstimmig für 19.700 Euro an die Firma Pilz.

Im Zaun um den Aufkircher Kindergarten gibt es noch Schlupflocher

Bürgermeister Manfred Hauser erläuterte, dass im Außenbereich an einigen Stellen Schlupflöcher im Zaun sind. Diese müssen baldmöglichst geschlossen werden, damit die Kinder nicht unbemerkt Touren unternehmen können. Dazu stellte er einen Kostenvoranschlag für Zaunarbeiten der Firma Baumgartner in Höhe von 6000 Euro vor. Die Räte wollen den Zaunverlauf bei einem Ortstermin näher begutachten.

Hauser gab einen Antrag aus Blonhofen bekannt: Bürger regten an, an der Bushaltestelle beim Gaushaus Zitt in Blonhofen einen Wetterschutz aufzustellen. Einig war sich der Rat, dass ein Buswartehäuschen an dieser Stelle errichtet werden soll. Über die Art soll jedoch erst nach einem Ortstermin und in Absprache mit dem Wirt entschieden werden.

Eltern sorgen sich um Verkehrssicherheit der Schulkinder

Auf eine Bushaltestelle bezogen sich auch Sorgen von Eltern: Hauser berichtete, dass bereits am ersten Schultag Eltern Bedenken äußerten, dass die Haltestelle für die Erstklässler zur Stöttwanger Schule verkehrstechnisch ungünstig sei. Die Ratsmitglieder erhoffen sich hier eine Problemlösung mit allen Beteiligten für einen sicheren Schulweg.

Im zweiten Anlauf wurde eine strittige Parkplatzsituation bei der Erweiterung einer ehemaligen Hofstelle auf drei Wohneinheiten in Blonhofen geklärt. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag geschlossen zu. Mehrheitlich genehmigten die Mitglieder auch den Bauantrag auf Errichtung eines Nebengebäudes und eines Anbaus in Frankenhofen.

Nach kurzer Beratung über den Kauf eines Salzsilos – gebraucht aus Metall oder neu aus Kunststoff – entschieden sprach sich der Rat für die Kunststoff-Version für 39.000 Euro aus.

