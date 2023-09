Glaube, Kinder, Pädagogik - warum Heinz Dieng Kindergartenleiter wurde

Heinz Dieng war einer der ersten Kindergartenleiter in Deutschland. Vor dem Wechsel in den Ruhestand erzählt der Kaufbeurer, wovon er sich leiten lässt.

05.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Heinz Dieng hat ein Auge für das Versteckte. „Wenn Kinder mir einen kleinen Käfer zeigen und davon total fasziniert sind, bekomme ich den Blick wieder frei“, sagt er. Kinder seien begeisterungsfähig, nicht gefangen in ihren Überzeugungen. Diese Offenheit habe ihn als Christ immer fasziniert. „Jesus first“ steht auf seinem weißen T-Shirt. Jesus an erster Stelle - der tiefe Glaube diene ihm als Leitplanke. Er ist neben dem Beruf die zweite große Konstante im Leben des Kaufbeurers, der nun in den Ruhestand geht. 27 Jahre leitete Heinz Dieng (65) den Kindergarten Arche.

