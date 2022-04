Kindergottesdienst und Frühstück to go: So feiert die Dreifaltigkeitskirche Ostern

Zur Osterzeit hat die Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche ein umfangreiches Gottesdienstprogramm gestaltet. Die Veranstaltungen im Überblick.

Seit Palmsonntag wächst und gedeiht der Ostergarten in der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche. Jeden Tag können Besucherinnen und Besucher zwischen 10 und 19 Uhr sehen, wie er immer mehr Gestalt annimmt. Daneben hat die evangelische Gemeinde ein vielfältiges Gottesdienstprogramm gestaltet.

Pfarrerin Barbara Röhm feiert am Gründonnerstag, 14. April, ab 19 Uhr einen Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. Während dieser Zeit gibt es nur Wandelkommunionen mit Hostien. An Karfreitag, 15. April, schweigen die Glocken. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche mit dem früheren Dekan Eckard Herrmann.

Kreuzweg für Familien und musikalische Andacht

Gleichzeitig startet um 10 Uhr vor der Dreifaltigkeitskirche der Kreuzweg für Kinder mit Familien, gestaltet von Pfarrerin Barbara Röhm. Die musikalische Andacht zur Sterbestunde Jesu beginnt um 15 Uhr mit Pfarrerin Ulrike Butz. Zu hören sind Teile aus dem Musikalischen Opfer von J. S. Bach. Solisten sind Julia Kuhn (Violine), Angelika Gallez (Traversflöte), Bianca Riesner (Violoncello) und Traugott Mayr (Cembalo und Orgel).

In Irsee beginnt der Karfreitagsgottesdienst um 8.30 Uhr in der Klosterkirche mit Vikarin Patricia Müller und Pfarrer Alexander Röhm – beide halten auch den Gottesdienst um 10 Uhr in Mauerstetten.

Osternacht in der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche

Am Ostersonntag, 17. April, beginnt der Osternachtsgottesdienst mit Pfarrerin Michaela Kugler um 5.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Im Anschluss gibt es nach coronabedingter Pause heuer wieder ein Osterfrühstück im Matthias-Lauber-Haus, diesmal in drei Varianten: to go, draußen und drinnen. Für Kinder werden um 7.30 Uhr und um 9 Uhr Ostereier versteckt.

Vikarin Patricia Müller feiert ab 10 Uhr den Festgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Kantorei, zudem gibt es Musik mit Trompete (Georg Hiemer) und Orgel (Traugott Mayr). Gleichzeitig findet ein Kindergottesdienst statt. Um 11 Uhr beginnt der Ostergottesdienst mit Pfarrer Alexander Röhm in Biessenhofen St. Georg.

Am Ostermontag leitet Pfarrerin Ulrike Butz den Gottesdienst mit Taufe ab 10 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche.

