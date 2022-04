Kinderkrippenbau in Stöttwang kommt gut voran

Gemeinderat Stöttwang vergibt weitere Gewerke für das Bauvorhaben. Wassertretbecken an der Gennach fertiggestellt.

Von Dieter Kaufmann

11.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Der Bau der neuen Kinderkrippe in Stöttwang kommt gut voran. So konnte der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung weitere Gewerke für das Vorhaben vergeben. Als Nachtrag zu den Dacharbeiten wurden für 11.000 Euro Schneefangstangen in Auftrag gegeben. Das Angebot für die Fliesenarbeiten, das den Zuschlag bekam, liegt bei 34 .400 Euro. Die Innentüren und die Pfosten-Riegel-Fassade des Gebäudes werden für 147.500 Euro ein- und angebaut. Die nun vergebenen Trockenbauarbeiten haben ein Kostenvolumen von 96.430 Euro und die Bodenbeläge kosten 27.300 Euro. Bürgermeister Christian Schlegel informierte den Gemeinderat außerdem darüber, dass im Schulgebäude die Lüftungsanlage montiert wurde und bereits in Betrieb sei.

