Kinderstube von Nagelsmann und Tuchel - das Projekt Vier Regionen für Europa

Das 20. Internationale Jugend-Fußballturnier des Projektes „Vier Regionen für Europa“ vom Bezirk Schwaben findet heuer in Kaufbeuren statt. Prominente Teilnehmer in der Vergangenheit.

02.08.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Ein internationales Fußballevent mit Auswahlmannschaften aus Frankreich, Rumänien, der Ukraine und Deutschland findet nächste Woche in Kaufbeuren statt. Die Spielvereinigung ist gleichsam Gastgeber im Parkstadion für das 20. Internationale Jugend-Fußballturnier, dass der Bezirk Schwaben in Kooperation mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) austrägt. Bei den vergangenen Ausgaben waren auch schon Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel mit dabei. Die Veranstaltung findet im Rahmen des länderübergreifenden Projektes „Vier Regionen für Europa“ statt.

Jugendaustausch für den europäischen Gedanken

Natalie Acksteiner, Pressesprecherin Bezirk Schwaben, erklärt den Hintergrund: „Der Bezirk Schwaben unterhält seit 1987 eine Regionalpartnerschaft mit dem Département Mayenne im Nordwesten Frankreichs. Seit 1997 besteht zudem eine Partnerschaft mit der Region Bukowina, die aus dem rumänischen Kreis Suceava und dem ukrainischen Oblast Tscherniwzi besteht.“ Bei der Partnerschaft geht es auch um Jugendaustausch, weshalb jährlich seit 2002 eine Begegnung von Jugendlichen zwischen 15 und 16 Jahren stattfindet – immer in einer anderen Partnerregion. „Die Idee dahinter ist, den großen europäischen Gedanken im Kleinen zu fördern“, erklärt Acksteiner.

Kultur und Fußball soll verbinden

Dabei gibt es einen kulturellen Bereich aus der Region, in der die Veranstaltung stattfindet: „In diesem Jahr handelt es sich um ein musikalisches Projekt aus dem Bereich Jazz/Improvisation unter der Leitung unseres Popularmusikbeauftragten Max Schlichter sowie Markus Birkle, Dozent für Sounddesign und Gitarrist der Fantastischen Vier“, erläutert Acksteiner. Aber der Kern der Veranstaltung sei das U16-Fußballturnier Teams aus den vier Regionen. Die schwäbische Auswahl wird dabei vom BFV und dem DFB-Stützpunkt für die Nachwuchsarbeit in Westbayern ausgesucht. „Für die Schwabenauswahl stand 2002 in Offingen unter anderem Julian Nagelsmann auf dem Platz, bis vor Kurzem Trainer des FC Bayern München. Trainer war Thomas Tuchel, Trainer des FC Bayern München“, berichtet Acksteiner. 2012 gewann Schwaben das Turnier im französischen Craon – mit dabei Florian Egle, der frühere Keeper des BSK Neugablonz, der inzwischen beim Landesligisten TV Erkheim spielt.

Veranstaltung wandert durch Schwaben

Da die Veranstaltung nicht nur durch die vier Länder, sondern auch durch die Kommunen in den Regionen wechselt, ist dieses Mal Kaufbeuren an der Reihe: „Wir versuchen, mit dem Projekt nach und nach durch Schwaben zu ,wandern’. Wichtig ist, dass das Projekt von lokalen Sportverbänden unterstützt wird.“ Im konkreten Fall ist gleichsam die SVK mit an Bord. Bei der findet im Parkstadion am Dienstag, 8. August, ab 14 Uhr die Eröffnung statt. Danach werden sechs Turniere mit einer Spielzeit von jeweils 30 Minuten ausgetragen. Der zweite Spieltag dafür ist am Donnerstag, 10. August, ab 10 Uhr – und endet ab 13.30 Uhr mit der Siegerehrung.

Jugendliche wohnen zusammen

Alle Jugendspieler werden derweil in der Jugendherberge in Ottobeuren wohnen, berichtet Acksteiner: „Wesentliche Voraussetzung für die Wahl des Austragungsortes ist auch, dass die Möglichkeit besteht, alle Jugendlichen zusammen unterzubringen – schließlich sollen die Jugendlichen in den direkten Austausch miteinander kommen können.“