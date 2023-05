Kaufbeurer Kita-Krise: Eltern erhöhen den Druck

Die Kita-Krise in Kaufbeuren droht, sich weiter zu verschärfen. Das sind die Lösungsansätze, um die Betreuungsengpässe zu beseitigen

03.05.2023 | Stand: 19:06 Uhr

Kita-Krise in Kaufbeuren: 315 Kinder stehen nach Angaben aus dem Rathaus derzeit auf der Warteliste für das kommende Kindergartenjahr. Nach allen Prognosen werden sich die Engpässe noch verschärfen, wenn die Stadt nicht weiter massiv gegensteuert. Für mehrere Mütter und Väter war die Situation Anlass, Unterschriften zu sammeln. Vor der Stadtratssitzung am Dienstag übergaben die Initiatoren nach eigenen Angaben 503 Adressen und einen Brandbrief an Oberbürgermeister Stefan Bosse. „Wir wissen zu schätzen, dass einiges in Bewegung gebracht wurde“, sagte Simone Deckert. „Uns ist aber immer noch nicht klar, warum erst so spät Schritte unternommen wurden.“

