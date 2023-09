Kita-Krise in Kaufbeuren: Familien leiden unter den Versäumnissen der Politik

Nicht nur in Kaufbeuren sind Eltern wütend und besorgt, weil Kita-Plätze fehlen. Die Politik muss dringend handeln, findet unsere Autorin.

16.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Als bekannt wurde, dass in Kaufbeuren etliche Kita-Plätze fehlen und sich die Lage wohl weiter verschärfen wird, fanden sich innerhalb weniger Tage über 70 Mütter und Väter zusammen und schrieben einen Brief an Oberbürgermeister Stefan Bosse. Darin forderten sie die Stadt auf, Lösungen zu finden.

Viele der Familien waren verzweifelt und wütend, immerhin geht es um ihre Existenz. In den meisten Fällen müssen beide Elternteile arbeiten, um das Familienleben zu finanzieren. Ganz abgesehen davon, dass die Mütter und Väter wieder in ihren Beruf zurückkehren möchten. Seither hat sich die Stadt redlich bemüht, die Engpässe zu überwinden. Und dennoch: Auf der Warteliste für das Betreuungsjahr 2023/24 stehen noch immer 168 Kinder.

So geht es nicht nur Familien in Kaufbeuren, in vielen Städten sieht die Situation ähnlich oder sogar noch schlimmer aus. Das zeigt: Die Politik hätte sich in den vergangenen Jahren viel mehr darum bemühen müssen, dass Beruf und Familienleben vereinbar sind. Eines der größten Probleme ist der Personalmangel in den Kindertagesstätten. Laut der Bertelsmann Stiftung fehlen 2023 bundesweit etwa 98.600 Fachkräfte. Berufe in der Kinderbetreuung müssen unbedingt attraktiver werden - das fängt beim Lohn während der Ausbildung an. Zudem müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas davor geschützt werden, über Wochen hinweg am Belastungslimit zu arbeiten.

Bleibt zu hoffen, dass die Poltitik künftig deutlich mehr in die Kinderbetreuung investiert, sowohl auf Landes- als auch Bundesebene. Unter der jetzigen Situation leiden nicht nur die Familien, sie wirkt sich auch negativ auf die Wirtschaft aus. Denn wenn Mütter und Väter zu Hause bleiben müssen, um sich um ihre Kinder zu kümmern, fehlen andernorts wiederum wichtige Fachkräfte.