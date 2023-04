Kita-Krise in Kaufbeuren: So reagiert die Stadt auf die Kritik der Eltern

Weil in Kaufbeuren Kita-Plätze fehlen, haben Eltern einen offenen Brief an Oberbürgermeister Bosse geschrieben. Jetzt präsentiert die Stadt Lösungsansätze.

06.04.2023 | Stand: 18:39 Uhr

Obwohl für das Betreuungsjahr 2023/24 bereits 605 Kita-Plätze in Kaufbeuren vergeben wurden, warten noch immer etliche Eltern auf eine Zusage. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Stefan Bosse schilderten Mütter und Väter, wie belastend die Situation für sie ist, und forderten die Politik auf, zu handeln. Darauf reagiert die Stadt nun und stellt weitere Kita-Plätze in Aussicht.

