Zu wenig Kita-Plätze: Stadt Kaufbeuren will Container aufstellen lassen

Um die dringend benötigten Kita-Plätze zu schaffen, muss eine schnelle Lösung her. Bei der Standortwahl muss allerdings einiges beachtet werden.

22.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Eine neue Kindertagesstätte in Kaufbeuren soll in Containern untergebracht werden. Mit der Maßnahme will die Stadt der Not an Kinderbetreuungsplätzen entgegenwirken. Wo diese Container platziert werden können, prüft die Stadt derzeit noch. Die Auswahl an Standorten ist laut Baureferent Helge Carl allerdings nicht sehr groß.

