Kitagebühren in Irsee steigen nach Beschluss des Gemeinderats

In Irsee müssen Eltern künftig mehr Kigagebühren bezahlen. Der Satzgerhof in Oggenried möchte seine Nahwärmeversorgung ausbauen. Anwohner äußern Bedenken.

01.04.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Die Bedarfsplanung und die Gebühren für die Kindertagesbetreuung waren ein großes Thema bei der Gemeinderatssitzung in Irsee. Dritte Bürgermeisterin Angela Städele berichtete von der Elternbefragung im Januar und den Beratungen des Sozialausschusses. „Die aufgrund gestiegener Geburtenraten durchgeführte Erweiterung der Kindertagesstätte auf 82 Plätze war notwendig, und diese Plätze werden auch im kommenden Kindergartenjahr dringend gebraucht“, sagte Städele.

Überschreitung der Kapazität um einen Platz wird hingenommen

Für die Krippe wurde für 19 Kinder unter drei Jahren Bedarf angemeldet, wobei sechs Kinder bereits einen Betreuungsplatz haben. Für den Kindergarten wurde ein Neubedarf von 27 Plätzen gemeldet, wovon 23 Kinder bereits im Irseer Kindergarten sind. Somit werden im kommenden Kindergartenjahr die Krippe mit 14, die Kombigruppe mit 15 und die beiden Kindergartengruppen mit 26 und 28 Kindern belegt werden.

Der Gemeinderat beschloss, dass der Bedarf grundsätzlich gedeckt sei und die Überschreitung der Kapazität um einen Platz vorübergehend hingenommen werde. Die Betreuungszeiten bleiben wie bisher bestehen, da sie den Bedürfnissen fast aller Eltern entsprächen. Die Entwicklung soll aber ständig im Auge behalten werden. Es bleibt bei 28 Schließtagen im Jahr.

Gemeinderat beschließt nach Diskussion, Gebühren zu erhöhen

Zu den Kindergartengebühren sagte Bürgermeister Andreas Lieb, dass die Lücke zwischen den Einnahmen und Ausgaben ständig größer werde. Der Grund dafür seien erhöhte Personalaufwendungen sowie gestiegene Kosten für Strom, Wasser und Heizung. 2022 habe die Gemeinde rund 230.000 Euro von den Gesamtkosten von knapp 618.000 Euro getragen. Angela Städele stellte fest, dass für die Kostensteigerung nicht der Kindergartenanbau, sondern die laufenden Betriebsausgaben verantwortlich seien. Der Gebührenanteil der Eltern lag im Durchschnitt der vergangen sechs Jahre zwischen 15 und 16 Prozent, der landesweite Maßstab empfehle 20 bis 25 Prozent.

100 Euro pro Monat übernimmt der Freistaat Bayern

Nach ausgiebiger Diskussion beschloss der Gemeinderat eine Anhebung der monatlichen Kindergartengebühr von bisher 110 auf 130 Euro bei einer Betreuungszeit von vier bis fünf Stunden. Bei jeweils zwei Stunden mehr steigt die Gebühr um 13 Euro bis zum Höchstbetrag von 195 Euro bei neun bis zehn Stunden Betreuung an. Der Freistaat Bayern übernimmt für alle Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung 100 Euro pro Monat. Diese Förderung wird direkt an die Kommunen ausbezahlt.

Anders ist es bei Kindern unter drei Jahren. Hier erhalten die Eltern den staatlichen Zuschuss von 100 Euro auf Antrag bis zur Einkommensgrenze von 60.000 Euro jährlich. Wegen des höheren Betreuungsaufwandes sind die Krippengebühren höher als im Kindergarten. Bisher lagen diese zwischen 165 und 205 Euro je nach Betreuungszeit. Der Gemeinderat beschloss eine Anhebung auf 180 bis 252 Euro in Steigerungsschritten von zehn Prozent.

Vollständige Nahwärmeversorgung durch Landwirtschaft Satzger?

Weiteres Thema war die Nahwärmeversorgung. Der Landwirtschaftsbetrieb Satzger in Oggenried versorgt seit 2007 mit seiner Biogasanlage über eine Nahwärmeleitung 73 Abnehmer im Markt Irsee. Matthias Satzger stellte seine Pläne zum Ausbau dieser Wärmeleitung vor. In Verbindung mit einem 18 Meter hohen Pufferspeicher und neuen Motoren und Stromgeneratoren am Betriebshof in Oggenried könnte laut Satzger eine vollständige Versorgung für Irsee erreicht werden.

Die Biogasanlage selbst sei nicht mehr erweiterbar. Die Grundstücksrechte für die neue Leitungstrasse seien gesichert. Die Leitungen müssen wegen der Förderung bis Ende 2024 verlegt sein und ein Fernwärmegestattungsvertrag abgeschlossen werden.

Anwohner äußern Bedenken

Der Strom für die Aggregate und Wärmepumpen am Betriebshof könne durch überdachte Fahrsilos mit Fotovoltaikmodulen zu 90 Prozent autark erzeugt werden. Das in der Nahwärmeleitung transportierte Warmwasser werde einmalig aus dem Irseer Quellwasser entnommen und bleibe dann nach der Entsalzung ständig im Kreislauf erhalten. Satzger stellte auch eine zweite Komponente vor.

Mit einer Gas-Pendelleitung könne sein Betrieb Biomethangas zur Versorgung bestehender Gasheizungen liefern und mit einem Hackschnitzel-Heizkraftwerk etwa 80 Häuser zusätzlich mit Wärme versorgen. Lieb sagte, dass es für einen Gemeinderatsbeschluss noch zu früh sei. Einige Anwohner von Oggenried äußerten Bedenken wegen der Größe der Anlagen und der Verkehrsbelastung bei der Anlieferung von Biomasse. Dem Antrag auf Neubau von zwei Abgaskaminen mit 17 Metern Höhe auf dem Satzgerhof wurde das Einvernehmen erteilt.