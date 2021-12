Notbetreuung war ein prägender Begriff für die Kitas. Die Lockdowns haben Folgen für Kinder und Betreuer. Doch die Kleinen sind "Meister der Anpassung".

21.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Notbetreuung hat die Kitas 2021 geprägt. Nur wenige Kinder durften in die Kindergärten. „Wir sind so froh, dass wir wieder normal offen haben“, sagt Eva Pfefferle, die Leiterin der Tagesstätte in der Grünwalder Straße in Neugablonz.