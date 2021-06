Klangvolles Picknick: Musikschüler spielen im Kaufbeurer Jordanpark

Nach der langen Corona-Pause proben die Musikerschüler in Kaufbeuren wieder - und gestalten am 4. Juli ein musikalisches Picknick im Jordanpark.

Seit zwei Wochen wird an der Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule in Kaufbeuren wieder unterrichtet. Auch die Tänzelfest-Knabenkapelle hat zaghaft wieder die Proben aufgenommen. Zuvor haben Lehrkräfte und Schüler im monatelangen Onlineaustausch miteinander so gut es ging geübt.

Zum Abschluss dieses schwierigen Schuljahres lädt die Musikschule nun alle Liebhaber von Musik und frischer Luft am Sonntag, 4. Juli, ab 17 Uhr zu einem „Musikpicknick im Jordanpark“ ein. Das Motto des Nachmittags darf von den Zuhörern ganz wörtlich genommen werden: Mitzubringen ist in jedem Fall eine Decke oder eine sonstige Sitzgelegenheit, und wer mag, darf darauf auch picknicken.

Vor dem Monopteros im Zentrum des Parks werden alle jungen Musiker spielen, die etwas vortragen können. „Zur freudigen Überraschung ihrer Lehrkräfte sind das nach nur vier Wochen Unterricht nicht wenige“, sagt Musikschulleiter Martin Klein.

Vielfältiges Programm im Kaufbeurer Jordanpark

Neben den ersten Bläserklängen der Tänzelfest-Knabenkapelle nach über einem Jahr dürfen sich die Zuhörer auf ein Hornquartett, die Alphornbläser, die Jugend-Bigband Pic Pänth und das Kammerorchester, auf junge Gesangsstimmen mit Jazzstandards und Popsongs sowie auf kleine klassische Musikstücke freuen.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Picknickplätze im Park sind in vorgegebenen Abständen markiert. Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt. Eine Voranmeldung bei der Musikschule mit Angabe von Namen und Kontakt per E-Mail oder unter Telefon 08341/437290 ist unbedingt erforderlich.

