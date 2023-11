Klares Resultat, dennoch knappes Spiel - SVM verliert in der Landesliga

Die Mauerstettener Volleyball Damen I kämpften und halten bis zum Ende in München mit – verlieren aber 0:3. Jetzt können Verletzungen auskuriert werden.

01.11.2023 | Stand: 10:37 Uhr

Die Damen I des SV Mauerstetten haben sich als starkes Volleyball-Team in der Landeshauptstadt präsentiert. Bereits zu Beginn der Partie in der Landesliga kristallisierte sich heraus, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem SVM und dem TSV München Ost werden wird, welches schlussendlich die Münchener mit 3:0 für sich entschieden. Der Spielstand klingt nach einem kurzen, schnellen und vor allem eindeutigen Spiel – aber das war es definitiv nicht.

Durchsetzungsvermögen fehlt noch

Den ersten Satz starteten die Ostallgäuerinnen mit harten Aufschlägen und einer annahmesicheren Defensive, wodurch eine souveräne Führung mit 4:0 gegen die Heimmannschaft entstand. Diese hielt der SVM auch bis zum 19:15, als die Münchnerinnen nach taktischen Auszeiten und Spielerwechseln den Rückstand aufholten. Die letzten Punkte im Satz gingen spannend hin und her, sodass sich Mauerstetten zwei Satzbälle erarbeitete. Doch fehlte den Ostallgäuerinnen das nötige Durchsetzungsvermögen, um diese Bälle für sich zu entscheiden. So endete der erste Satz mit einem Spielstand von 27:29 für München.

Krankheitsbedingte Wechsel

Durch den denkbar knappen Satzverlust mental etwas geschwächt, startete der SVM mit einem Rückstand in den zweiten Abschnitt, welchen die Mauerstettenerinnen durch starken Team- und Kampfgeist aufholten. Krankheitsbedingt erfolgten während des Satzes zwei Spielerwechsel: Anna Krüger kam bei einem Spielstand von 11:13 für Außenangreiferin Marina Zabel aufs Spielfeld, und Franziska Seibt spielte für Diagonalangreiferin Alissa Birk. Dadurch sammelte Seibt ihre ersten Spielerfahrungen in der Landesliga. Doch trotz taktischer Wechsel entschied München auch den zweiten Satz mit 25:18 für sich.

Die Spielzeit deutet Qualität an

Der dritte, entscheidende Satz startete mit einer geänderten Grundaufstellung beim SV Mauerstetten: Ina Wahmhoff wurde auf der Diagonalposition eingesetzt und Anna Krüger startete auf der Außenposition. Auch nun zeigten sich die Ostallgäuerinnen selbstbewusst in der Annahme – allerdings konnten die Rettungsbälle aus der Defensive in der Offensive nicht effizient umgesetzt werden. So entschied der TSV München Ost auch den dritten Satz mit 25:22 für sich. Die ungewöhnlich lange Spielzeit von 31, 28 beziehungsweise 27 Minuten in den drei Sätzen zeugt von den langumkämpften Ballwechseln. Trotz einer starken Abwehr konnte der SVM sich dafür letztendlich nicht belohnen. Die Münchnerinnen, welche die frühere Drittligaspielerin Hanna Lepenies auf Diagonal eingesetzt hatten, brachten durch ihre Erfahrung die drei Punkte nach Hause.

Am 11. November geht es weiter

Obwohl Mauerstetten nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld sich durch die Sätze gehustet hatten, zeigten die Frauen durch lautstarke Anfeuerungsrufe Kampfgeist. Um der Krankheitswelle ein Ende zu bereiten, gibt es in den Herbstferien für die Mannschaft von Trainer Jürgen Malter eine kleine Erholungs- und Regenerationspause. Denn erst am 11. November geht es - mit voller Unterstützung des heimischem Publikums, hoffen die Spelerinnen - weiter. Gegner ist der FSV Marktoffingen II.