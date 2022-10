Klassentreffen der ehemaligen Westendorfer Ringer in der Bundesliga

Beim Bundesligakampf zwischen Burghausen und Kleinostheim sehen sich Chris Kraemer, Niklas Stechele und Steve Masuch wieder - alle drei lernten ihr Handwerk beim TSV Westendorf.

05.10.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Die beiden Westendorfer Bundesligaringer Christopher Kraemer und Niklas Stechele haben am vergangenen Kampftag mit ihren Teams in der höchsten deutschen Liga ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Beim direkten Duell zwischen Burghausen mit Kraemer und Kleinostheim mit Stechele gingen die Ostbayern deutlich als Sieger von der Matte.

Niklas Stechele siegt - das Team verliert

Für die Unterfranken war Niklas Stechele gleich zum Auftakt im Limit bis 57 Kilo erfolgreich. Der 22-jährige Freistilspezialist zeigte einen fantastischen Kampf gegen den international erfahrenen Givi Davidovi. Der Westendorfer in den Diensten der Warriors bezwang den Georgier mit italienischem Pass mit 7:0-Wertungspunkten. Doch mehr als drei Einzelsiege waren für die Kleinostheimer beim amtierenden deutschen Mannschaftsmeister nicht drin.

Chris Kraemer rehabilitiert sich

Denn auch Christopher Kraemer feierte mit Burghausen eine gelungene Heimpremiere im Limit bis 71 Kilo. Der Griechisch-römisch-Spezialist gewann gegen Artur Tatarinov mit 5:1 und konnte sich wieder rehabilitieren. Denn Kraemer kassierte noch am Samstag bei den Nürnberg Grizzlys eine bittere Schulterniederlage. Beim Versuch eines Aushebers hatte ihn Tim Stadelmann ausgekontert, sodass er vorzeitig unterlag.

Ein alter Bekannter kommt vorbei

Niklas Stechele hatte in seinem Duell am Samstag gegen den Hösbacher Konstantin Heeg keine Mühe. Nach rund einer Minute punktete der Bundeskaderathlet aus dem Allgäu seinen Gegner vorzeitig aus. Doch während Kleinostheim in der Bundesliga Ost nach drei Kämpfen weiterhin auf einen Erfolg wartet, steht Burghausen mit drei Siegen verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Bei dem indirekten Duell zwischen Kraemer und Stechele schaute auch ein alter Kampfgefährte vorbei: Steve Masuch stand früher mit beiden beim TSV Westendorf auf der Matte.