Einige kommen in die Kirchen, andere setzen sich zu Hause vor den Bildschirm. Welche Botschaften die Kaufbeurer Pfarrer haben.

05.04.2021 | Stand: 18:13 Uhr

Selbst nach über einem Jahr mit Corona wirkt es surreal, wenn Ministranten mit FFP2-Masken und großem Abstand nebeneinander stehen, sich der Pfarrer die Hände am Altar desinfiziert und viele Plätze in der Kirche leer bleiben. „Ich merke, dass sich Menschen schwer tun, sich in der Gemeinschaft zu versammeln. Die Besucherzahlen in den Gottesdiensten haben sich mehr als halbiert“, sagt der evangelische Stadtpfarrer Alexander Röhm.