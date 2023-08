Klimaschutz: Ein Thema, das die Generationen vereint

Gespräche mit Kaufbeurerinnen und Kaufbeurern am Wochenmarkt zeigen: Der Eltern- und Großelterngeneration ist nicht egal, wie es um unseren Planeten steht.

25.08.2023 | Stand: 18:10 Uhr

Unter dem Motto „Vote 16“ läuft in Bayern aktuell ein Volksbegehren. Die Initiatoren fordern ein aktives Wahlrecht ab 16 Jahren. Bis zum 2. Oktober, also kurz vor der Landtagswahl, kann noch unterzeichnet werden. Zudem zeigen die Ergebnisse der jüngsten Shell-Jugendstudie, dass sich 41 Prozent der zwölf- bis 25-Jährigen in Deutschland – und damit deutlich mehr als in früheren Umfragen – für Politik interessieren.

Wo waren die jungen Menschen am vergangenen Donnerstag?

Doch wo waren die jungen Menschen am vergangenen Donnerstag? Am AZ-Stand in Kaufbeuren jedenfalls nicht.

Bedeutet das, dass sie hier absolut zufrieden sind und nichts verändern wollen? Oder sind sie bereits völlig desillusioniert und glauben dass ihnen sowieso niemand zuhört? Vielleicht sind viele aber gerade einfach im Urlaub...

Klimakrise: Die Folgen treffen vor allem die Jungen

Ein Thema, das für alle Generationen eine wichtige Rolle spielt, ist der Klimaschutz. Dass hier viele Jüngere mehr Engagement von der Politik fordern, ist klar – schließlich werden sie die Folgen der Versäumnisse in der Zukunft besonders zu spüren bekommen.

Aber in unseren Gesprächen auf dem Wochenmarkt hat sich gezeigt: Der Eltern- und Großelterngeneration ist nicht egal, wie es um unseren Planeten bestellt ist.

Nicht jeder muss streiken oder sich auf die Straße kleben

Auch unter ihnen gibt es viele, die sich wünschen, dass weniger Flächen verbraucht, ein Tempolimit eingeführt, die Emissionen durch den Flugverkehr begrenzt oder die Nutzung erneuerbarer Energien ausgebaut werden. Ob man diese Forderungen nur verbal äußert, Petitionen unterschreibt, freitags dafür streikt und demonstriert oder sich sogar auf die Straße klebt, darf jeder für sich entscheiden.