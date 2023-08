Klingt die Friedensglocke bald im Stadtrat Kaufbeuren?

Pferde, Kutschen und Aktivisten zu Gast auf dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren: Was es mit einem Geschenk der „Friedenstrecker“ an den Bürgermeister auf sich hat.

Von Miranda Gebhardt

16.08.2023 | Stand: 18:19 Uhr

Im Zeichen des Friedens - so trafen acht Pferdegespanne mit den Aktivisten des „Friedenstrecks“ am Tänzelfestplatz in Kaufbeuren ein. Die Prozession kündigte sich nicht nur durch Hufgeklapper an, sondern auch mit dem Klang Friedensglocke, die aus Kriegsschrott gegossen worden ist. Das Geläut fährt auf einer eigens angefertigten Kutsche an der Spitze des Zuges mit.

