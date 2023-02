Kliniken in Kaufbeuren und im Ostallgäu: Beschäftigte fordern mehr Geld

Mitarbeitende der Bezirkskliniken Schwaben und der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren übergeben am Freitag ihre Petition. Vereinzelt wird laut Verdi gestreikt.

02.02.2023 | Stand: 14:50 Uhr

10,5 Prozent mehr Geld für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen des Gesundheitswesens – das fordert die Gewerkschaft Verdi. In dieser Woche fanden an mehreren Krankenhäusern im Allgäu Aktionen statt, mit denen die Beschäftigten ihren Forderungen Nachdruck verleihen wollen.

Druck auf die Arbeitgeber erhöhen

Auch in Kaufbeuren wollen am Freitag Mitarbeitende der Bezirkskliniken Schwaben und der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren gemeinsam den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am frühen Nachmittag versammeln sie sich vor dem Bezirkskrankenhaus (BKH), um ihre gesammelten Unterschriften für eine bessere Bezahlung an die Geschäftsführungen der beiden Klinikverbände und Vertreter der Politik zu übergeben.

Kleinere Streiks in verschiedenen Abteilungen

Wie Verdi-Gewerkschaftssekretärin Uschi Zwick unserer Redaktion sagte, seien der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse und die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker eingeladen, die beide auch im Verwaltungsrat der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren sitzen. Zudem werde es kleinere Streiks in verschiedenen Abteilungen des BKH und der drei Standorte der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren in Buchloe, Füssen und Kaufbeuren geben, erklärte Zwick.