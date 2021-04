Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren stellen sich neu auf

Der Verwaltungsrat trennt sich von Vorstand Ute Sperling. Ab März 2022 soll eine Managementgesellschaft die Führung übernehmen. Wie kam es zu der Entscheidung?

27.04.2021 | Stand: 15:46 Uhr

Die Chefin der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, Ute Sperling, muss die Führung des Kommunalunternehmens zum 1. März 2022 abgeben. Am Montag hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung beschlossen, Sperlings Vertrag nicht zu verlängern.

Vertrag endet regulär Ende Februar

Dieser endet regulär im Februar 2022. In Zukunft wollen die Träger des Klinikverbunds – der Landkreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren – mit einer Managementgesellschaft zusammenarbeiten. „Das Kommunalunternehmen wird nicht verkauft oder privatisiert, sondern breiter aufgestellt“, stellt Verwaltungsratsvorsitzende und Landrätin Maria Rita Zinnecker klar. Die Weichen für die erforderliche Ausschreibung seien in der Sitzung gestellt worden. Künftig soll die Managementgesellschaft einen Alleinvorstand stellen, der in ein Team mit entsprechenden Kompetenzen eingebunden ist. Die Struktur des Kommunalunternehmens mit Vorstand und Verwaltungsrat als kommunalem Aufsichtsgremium bleibe dabei erhalten. Auch an der ausschließlich kommunalen Trägerschaft der Kliniken soll sich nichts ändern.

Rote Zahlen wegen Corona

Seine Entscheidung begründet der Verwaltungsrat unter anderem mit neuen finanziellen Schwierigkeiten. Wie viele Krankenhäuser haben auch die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren im Jahr 2020 pandemiebedingt rote Zahlen geschrieben. Ständig neue gesetzliche Rahmenbedingungen bescherten den Verantwortlichen zudem einen immer größeren administrativen Aufwand – abgesehen von wachsenden medizinischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in einem großen Wettbewerbsumfeld. Die Übergabe des Klinik-Managements an ein Unternehmen soll „eine nachhaltige und zukunftsfähige Weiterentwicklung ermöglichen“.

Bis die neue Managementgesellschaft am 1. März 2022 ihre Arbeit aufnimmt, führt Sperling das Unternehmen weiter. „Der Verwaltungsrat hat vollstes Vertrauen in Frau Sperling. Sie behält bis zum Vertragsende die Führung des Unternehmens“, erteilt Zinnecker möglichen Spekulationen über einen vorzeitigen Wechsel eine Absage.

Co-Vorstand warf Ende 2020 das Handtuch

Lesen Sie auch

Gesundheit in Buchloe Neuer Oberarzt in Buchloe

Erst im vergangenen November hat Sperlings Kollege, Co-Vorstand Andreas Fischer, die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren verlassen. Berufliche und private Entwicklungen liefen „nicht immer im Einklang“, sagte der 46-Jährige damals. Er war im März 2019 nach Kaufbeuren gekommen, um gemeinsam mit Sperling die Doppelspitze des Kommunalunternehmens zu bilden.

Ute Sperling übernahm die Geschäftsführung des Klinikverbunds im März 2017, nachdem ihr Vorgänger Dr. Philipp Ostwald seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Bereits damals gab es im Verwaltungsrat Überlegungen, die Leitung des Klinikums in die Hände eines externen Dienstleisters oder einer Managementgesellschaft zu legen. Die Wahl fiel dann allerdings auf die Lösung mit einer Doppelspitze.