Am Krankenhaus in Kaufbeuren werden nächste Woche 150 Parkplätze gesperrt

Am Kaufbeurer Klinikum wird gebaut. Rund 150 Parkplätze vor dem Haupteingang stehen den Patientinnen und Patienten fünf Tage lang nicht zur Verfügung.

03.05.2023 | Stand: 12:54 Uhr

In der kommenden Woche könnte es von Montag, 8., bis voraussichtlich Freitag, 12. Mai, am Klinikum Kaufbeuren zu Problemen bei der Parkenplatzsuche kommen. Der Grund sind Bauarbeiten, Autos abstellen ist nur eingeschränkt möglich.

Auch die Bushaltestelle wird verlegt

„Wegen einer Baumaßnahme müssen wir für fünf Tage rund 150 Parkplätze vor dem Haupteingang sperren“, erklärt Klinikleiter Josef Streitel und empfiehlt Besucherinnen und Besuchern sowie Beschäftigten, ohne Auto zum Klinikum zu kommen. „Wer die Möglichkeit hat, sollte das Klinikum an diesen Tagen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Öffentlichen Personennahverkehr aufsuchen.“ Die Bushaltestelle Klinikum Kaufbeuren wird um rund 100 Meter an die Straße Am Staffelwald verlegt.

Rush-Hour gegen 13 Uhr: Schichtwechsel und Besuchszeit

„Wir bitten zu bedenken, dass manche Patientinnen, Patienten und Beschäftigte auf eine Anreise mit dem Auto angewiesen sind“, so Streitel. „Gerade um die Mittagszeit gegen 13 Uhr sind voraussichtlich wenige Parkplätze verfügbar, wenn der Schichtwechsel stattfindet und die Besuchszeit bereits begonnen hat“ so Streitel. Er rät dazu, insbesondere das Parkhaus zu benutzen. „In den oberen Etagen bestehen häufig noch Parkmöglichkeiten, wenn sonst alles belegt ist“, erklärt der Klinikleiter.

Eltern- und Behindertenparkplätze weiterhin verfügbar

Die Behindertenparkplätze sowie die Storchenparkplätze für werdende Eltern stehen weiter zur Verfügung und sind über die Zufahrt zur Notaufnahme erreichbar. „Hier bitten wir um eine erhöhte Vorsicht, da dieser Weg auch von den Kranken- und Notarztwagen im Einsatz befahren wird“, betont Streitel.