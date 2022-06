Klischees, Humor und Vielfalt: Worum es im neuen Stück der Kulturwerkstatt geht

Die Komödie „Ein Känguru wie du“ handelt vom Anderssein, von Freundschaft und Toleranz. Am Freitag, 17. Juni, feiert das Theaterstück in Kaufbeuren Premiere.

Die queere Jugendgruppe Kaufbeuren hat am Dienstag die Proben zu „Ein Känguru wie du“ besucht. Das neue Stück der Kulturwerkstatt (KW) feiert am Freitag Premiere – und zwar in einem Zirkuszelt am Tänzelfestplatz.

„Das Stück ist super und witzig. Es arbeitet mit Klischees, die wir als queere Menschen echt gut kennen“, resümierte Jamie. Queer ist ein Sammelbegriff für Menschen, die aus dem heterosexuellen Raster fallen oder sich nicht einer bestimmten Geschlechteridentität zuordnen.

Darum geht es im neuen Stück der Kulturwerkstatt Kaufbeuren

In der Komödie „Ein Känguru wie du“ geht es um Tiger und Panther. Sie leben und arbeiten in einem Zirkus, jeden Tag proben sie für ein großes Festival. Irgendwann fragen sie sich, warum ihr Trainer eigentlich keine Freundin hat.

Sie kommen zu dem Schluss, dass er schwul sein muss, und ergreifen die Flucht. Unterwegs treffen sie dieses coole Känguru, stark und männlich, oder gibt es da noch Überraschungen?

Das Stück bricht auf humorvolle Weise mit Klischees, hält Vorurteilen und deren Auswirkungen den Spiegel vor. In der Komödie gehe es um Sichtbarkeit, erklärte Jamie bei den Proben. Darum, zu zeigen, „dass das alles voll normal ist“.

Queere Jugendgruppe Kaufbeuren besucht die Proben

Es sei wichtig, dieses Thema einem breiten Publikum zugänglich zu machen, vor allem auch Kindern. „Der Umgang mit Menschen und die Toleranz wird ja mit der Erziehung geprägt.“ Vier Altmeister der KW bringen das Stück unter der Regie von Simone und Frida Dopfer auf die Bühne.

Bei der Premiere von „Ein Känguru wie du“ am Freitag, 17. Juni, ist die queere Jugendgruppe mit einem Stand vertreten und beantwortet gerne Fragen.

Simone Dopfer von der Kulturwerkstatt zeigte sich bei den Proben beeindruckt von dem Engagement der Jugendlichen für eine bunte Gesellschaft. „Wenn unsere Welt künftig in den Händen solcher wunderbarer, junger Menschen liegt, dann können wir uns alle glücklich schätzen und ganz entspannt in eine rosige Zukunft blicken.“

Termine: Das Stück „Ein Känguru wie du“ feiert am Freitag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr Premiere im Zirkuszelt. Weitere Aufführungen folgen dort am Samstag, 18. Juni, um 17 Uhr, am Sonntag, 19. Juni, um 17 Uhr, am Mittwoch, 29. Juni, um 19.30 Uhr und am Donnerstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr.