Knappe Niederlage für den ESV Kaufbeuren im Spitzenspiel gegen die Kassel Huskies

In der spannenden und hochklassigen Partie zwischen dem ESVK und den Kassel Huskies gab es gleich mehrere Überraschungen - eine davon 69 Sekunden vor Schluss.

69 Sekunden vor Schluss gab es in dieser spannenden, hochklassigen, engen Partie noch diesen Extra-Kulminationspunkt: Kassels Torjäger Tristan Keck beharkte sich in dessen Vorwärtsgang mit Kaufbeurens Abwehrmann Simon Schütz – und erhielt zur Überraschung aller zwei Minuten wegen „Haltens“. Ein Pfeifkonzert in der Eissporthalle, eine strittige Strafe allenthalben, die zu einer 6-4-Überzahl der Joker führte, da Coach Marko Raita Torwart Daniel Fießinger vom Eis beorderte. Heftiges, druckvolles Anrennen der Allgäuer in den letzten Sekunden dieses Zweitliga-Topspiels bei einem 1:2-Rückstand.

Und noch mehr Aufregung 42,7 Sekunden vor Schluss, als die Referees zum Videobeweis in die Katakomben gingen. Was war geschehen? Sie wollten nur sichergehen, dass der Puck nicht im Kasseler Kasten gelandet war. „Kein Tor“, entschieden sie – wie auch kaum anders zu erwarten. So endete diese Fünf-Sterne-Partie mit einem knappen 2:1 für die Nordhessen, die ihren 15. Sieg in Folge einfuhren – Zweitliga-Rekord für sie.

ESV Kaufbeuren gegen Kassel Huskies: Diese Situation entscheidet das Spiel

Da passte es auch, dass dieses Match durch einen außergewöhnlichen Knalleffekt entschieden wurde: John Lammers bekam die Scheibe kurz vor der gegnerischen blauen Linie nicht unter Kontrolle, Kassels Ex-Frankfurter Tomas Sykora erfasste die Situation als Erster, zog auf und davon und netzte schlitzohrig zum 2:1 ein – in Unterzahl, als Huskies-Kapitän Denis Shevyrin in der Kühlbox saß. Ein Highlight, das eben zu dieser Begegnung passte.

Zuvor hatten sich beide Teams mehr als 40 Minuten eine Partie auf Augenhöhe geliefert. Kein wilder Schlagabtausch, sondern weitestgehend Hockey mit Sinn und Verstand. „ Das war strukturiert“, lobte hinterher Kassel-Coach Bo Subr, dessen Team im Übrigen die einzige Auswärts-Niederlage ohne jeglichen Punkt überhaupt in der gesamten Spielzeit bei der Saison-Premiere in Kaufbeuren (1:2) bezog.

Wie ESVK-Coach Marko Raita die Partie bewertet

„Wir sind natürlich enttäuscht, wir wollten in Kassel gewinnen“, meinte ESV-Trainer Raita. „Es war ein sehr enges Spiel. Man sieht, was man in Zukunft noch besser machen muss.“ Er musste auf 41-Punkte-Stürmer Jakob Lagacé verzichten und verlor auch noch Finnen-Center Jere Laaksonen, der, so Raita, einen „hohen Stock“ ins Gesicht bekommen hatte. Kassels Joel Lowry soll der Übeltäter gewesen sein.

„Sie hatten gute Chancen“, sagte Bo Subr zum Auftritt des Tabellenzweiten, der nach dem Spiel indes mit 23 Punkten hinter dem Spitzenreiter lag. „Wir haben aber dem Druck standgehalten, als es nötig war.“ Nicht geklappt hatte dies jedoch in der 36. Minute, als Schütz zwei Meter hinter der gegnerischen blauen Linie flach abgezogen hatte und Kassel-Keeper Kuhn die Sicht versperrt war – das 1:1, das durchaus verdient zu diesem Zeitpunkt war. Zuvor hatte Jake Weidner die Schlittenhunde, die nun den DEL2-Rekord von Frankfurt (18 Siege in Serie) anstreben, aus Nahdistanz in Front gebracht (24.).

Huskies-Kapitän resümiert: Ein Spiel mit "Playoff-Charakter"

Am Ende waren sich alle einig, dass diese Partie dem Tabellenstand beider Teams entsprochen habe. „Das war ein richtig schönes Spiel, das hat Spaß gemacht und hatte schon Playoff-Charakter“, fand Huskies-Kapitän Shevyrin. „Beide Goalies waren gut, ein würdiges Spiel zwischen dem Ersten und Zweiten.“ Am 20. Februar, einem Montag, treffen beide Mannschaften zum vierten Mal in dieser Saison aufeinander, dann wieder in Kaufbeuren.

