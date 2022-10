Knatsch um das Forettle-Center in Kaufbeuren nimmt kein Ende

Wie das Einkaufszentrum beliefert wird, ist in einem Vertrag geregelt. Der müsste wegen eines neuen Lärmgutachtens geändert werden, doch es gibt Widerstand.

18.10.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Auch Jahre nach seinem Bau erhitzt das Einkaufszentrum im Forettle die Gemüter. So geschehen bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Eigentlich ging es um eine Formalie, doch der alte Konflikt um die Bebauung des Areals östlich der Altstadt war unterschwellig sofort wieder da. Da für die Errichtung des Einkaufszentrums damals eigens Baurecht geschaffen werden musste, hat die Stadt 2014 einen „Durchführungsvertrag“ mit dem Investor geschlossen. Darin wurde unter anderem festgeschrieben, das es bei der Belieferung des Forettle-Centers aus Lärmschutzgründen keine „offenen Entladevorgänge“ geben darf. Lastwagen, die das Einkaufszentrum anfahren, müssten unmittelbar an das Gebäude andocken, heißt es in der Vereinbarung.

Auf der Südseite des Kaufbeurer Einkaufszentrums werden Lastwagen in einem überdachten Hof be- und entladen

Während dies in der Anlieferungszone im Süden des Einkaufszentrums gut funktioniert habe, sei es für große Lastwagen auf der Nordseite wegen der baulichen Gegebenheiten schwierig gewesen, erläuterte Baureferent Helge Carl. Deshalb wurde dort die Planung geändert und ein offener Hof zum Be- und Entladen geschaffen, der von einem schalldämmenden Dach überspannt wird. Diese Änderung wurde allerdings nicht im Durchführungsvertrag berücksichtigt.

Wiederholte Beschwerden von Nachbarn über Lärmbelästigung

Nach wiederholten Beschwerden eines Nachbarn über den durch die Anlieferung auf der Nordseite entstehenden Lärm, forderte die Stadt den Betreiber auf, für Abhilfe zu sorgen. Der wiederum gab ein schalltechnisches Gutachten in Auftrag. Die Ergebnisse der Messungen und Berechnungen ergaben, laut Carl, dass die Lärmentwicklung auch bei der „offenen“ Entladung im Hof deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten liege. Damit gebe es rechtlich keinen Grund mehr, auf das Andocken der Lastwagen zu bestehen und die Passage könnte aus dem Durchführungsvertrag gestrichen werden.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Lesen Sie auch

Wo sind Freiflächen-Solaranlagen in Kaufbeuren sinnvoll? Für sonnenklare Entscheidungen

Stadträtin Catrin Riedl (SPD) warnt vor "Vertrauensbruch"

Doch etliche Ausschussmitglieder sprachen sich vehement dagegen aus, ihre Zustimmung zu dieser Vertragsänderung zu geben. Catrin Riedl ( SPD) sagte, dass dies ein „Vertrauensbruch“ wäre. Gerade im Hinblick auf die Debatten um den Bau des Forettle-Centers müsse die Stadt glaubwürdig bleiben. Für Tobias Würfel (Generation KF) würde eine Vertragsänderung „eine gewisse Ungerechtigkeit“ bedeuten, und Ulrike Seifert (Grüne) verwies auf die insgesamt große Lärmbelastung rund um das Einkaufszentrum – nicht zuletzt durch die Verkehrssituation.

Oberbürgermeister Stefan Bosse befürchtet "ein ungutes Signal" an mögliche Investoren

Oberbürgermeister Stefan Bosse und Carl betonten dagegen, dass es wohl „ein ungutes Signal“ der Stadt an mögliche Investoren wäre, wenn sie mit ihren Bestimmungen über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen würde. „Das waren Auflagen, die nicht notwendig gewesen wären“, so Bosse, deshalb könnten diese jetzt auch problemlos wegfallen. Robert Klauer (KI) wollte wissen, ob der Betreiber klagen könnte, wenn die Stadt die Änderung des Durchführungsvertrages verweigert. Da diese Frage juristisch geklärt werden muss, vertagte der Ausschuss den Punkt einstimmig und überwies ihn ohne Beschlussempfehlung an den Stadtrat.