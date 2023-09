Knipser und Spielmacher: Das sind die Brüder Nikolaus und Thomas Heigl beim ESVK

Thomas und Nikolaus Heigl von Red Bull München spielen diese Saison beim ESV Kaufbeuren in der DEL2. Die Zwillingsbrüder haben viel gemeinsam. Eines aber nicht.

06.09.2023 | Stand: 06:20 Uhr

Das Saison-Eröffnungsspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München war für die Zwillinge Nikolaus, von allen nur „Klausi“ gerufen, und Thomas Heigl etwas Besonderes. Allzu viel trennt die beiden 20-jährigen Eishockeyspieler von Red Bull München, die seit August via Förderlizenz auch beim ESV Kaufbeuren spielen, nämlich nicht. Ob in der Jugend beim SC Reichersbeuern, im heimischen Bad Tölz, diversen U-Nationalmannschaften oder zuletzt bei den Red Bull Hockey Juniors, der Weg der beiden Stürmer war reichlich identisch. In Fußballfragen sind sie aber unterschiedlich gepolt. Während „Klausi“ mit dem deutschen Rekordmeister fiebert, drückt Thomas Werder Bremen die Daumen. Das hat mit Nils Petersen zu tun, der einst vom FC Bayern an die Weser wechselte – und Thomas wechselte quasi mit.

