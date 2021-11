Kollektiver Tiefschlaf des SVM im zweiten Satz

SV Mauerstetten verliert auch das dritte Spiel in der Bayernliga. Das junge Team bietet dem TSV TB München II zwar einen großen Kampf, doch der Gegner gewinnt in drei Sätzen.

03.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Auch im dritten Saisonspiel in der Bayernliga blieb den Volleyball-Damen des SV Mauerstetten ein Erfolg versagt. Mit 0:3 (21:25, 9:25 und 19:25) unterlagen sie der Zweiten Mannschaft des TSV TB München. Zwar kämpften die jungen Schützlinge von Trainer Toni Födisch bravourös und lieferten den Münchnerinnen einen großartigen Abwehrkampf, doch konnten die Einheimischen ihre Gegnerinnen nicht entscheidend unter Druck setzen. Nach vielen langen Ballwechseln und hervorragenden Abwehrwehraktionen auf beiden Seiten kam der SVM nur selten zu druckvollen und erfolgversprechenden Angriffen, sodass sich die Damen aus der Landeshauptstadt letzt mit präzisen und knallharten Schmetterbällen durchsetzen.

Den Anfang verschlafen

So war der SVM gleich zu Beginn noch nicht richtig wach und lag schnell mit 0:5 zurück, ehe Alissa Birk sich mit einem gezielten Schmetterball durchsetzte. Lea-Marie Weh brachte ihre Farben mit einem fulminanten Einbeiner auf 6:8 heran, und auch Ina Wahmhoff punktete mit einem knallharten Schmetterball. Doch in der Folge zog der Turnerbund, der sich über wenig Gegenwehr am Netz erfreute, auf 18:8 davon. Für Marina Zabel war jetzt nach Verletzungspause die Schonzeit auf der Bank vorbei. Sie wurde erstmals in dieser Spielzeit eingewechselt und führte sich gleich mit einem Aufschlag-As ein. Doch die Angriffsbälle am Netz durch den SVM waren zu harmlos und oft auch schlecht vorbereitet, sodass die Münchnerinnen immer wieder mit ihren vielen Schmetterbällen am Netz punkteten. Der SVM gab aber niemals auf und kam plötzlich auf 21:24 heran, ehe die ehemalige U16-Nationalspielerin aufseiten des TB ihre Mannschaft mit vielen harten, gezielten Schmetterbällen auf den Boden des Mauerstettener Feldes zum 1:0-Satzgewinn führte.

Im zweiten Drittel hellwach - zunächst

Im zweiten Satz sahen die knapp 100 begeistert anfeuernden Zuschauer zunächst ein Kopf an Kopf - Rennen, dabei führte der SVM mit 8:7, dank der abwechselnd von Nelly Hatzenbühler oder Lara Schmid hervorragend und variabel zugespielten Bällen. Abwechselnd vollendeten die Angreiferinnen Lisa Rizzoli, Alissa Birk, Marina Zabel, Lea Gärtner sowie die alleinige Mittelblockerin Lea-Marie Weh – Sandra Gärtner musste sich wegen einer Grippe abmelden.

Dann verfielen die jungen Spielerinnen wieder einmal in einen kollegialen Tiefschlaf, Trainer Toni Födisch konnte sie da mit vielen Anfeuerungen, Auszeiten und den Einwechslungen von Eva Seidl und Anna Krüger nicht mehr herausholen. Auch wenn sie beim 8:23 nochmals zu kämpfen anfingen, verhinderten sie die 0:2-Satzführung der Gäste nicht mehr.

Zuschauer machen sich bemerkbar

Im dritten Satz zeigten die Talente des SVM den wieder aufgewachten Zuschauern einen starken Kampf trotz des obligatorischen kleinen Loches und boten dem TSV TB München mehr als nur Paroli. Ina Wahmhoff und Lea-Marie Weh punkteten am Netz ein ums andere Mal. Vor allem Libera Nadine Birk bot Marion Schütze – früher Mirtl – ehemalige U16-Nationalspielerin und Zweitbundesliga-Spielerin, die auch schon vor Jahren den damaligen Zweitligaspielerinnen des SVM große Probleme bereitet hatte, einen großartigen, überragenden Abwehrkampf. Sie kratzte auch noch so harte Schmetterbälle vom Hallenboden. Abwechselnd Nelly Hatzenbühler oder Lara Schmid gestalteten das Spiel gut und variabel, aber der SVM belohnte sich auch in dieser Phase einfach nicht selbst und brachte die Bälle nicht knallhart auf den Boden des gegnerischen Feldes.

Mit Applaus vor dem Derby

Lesen Sie auch

Volleyball SV Mauerstetten Jung und dynamisch auf Erfolgssuche - SVM-Frauen vor der Saison

So waren die erfahrenen Gäste aus München stets einen Tick erfolgreicher und konnten, nachdem der SVM nochmals auf 19:24 herankam, auch den dritten Satz mit 25:19 für sich entscheiden. Mit großem Applaus entließen die Fans nach dem Abpfiff ihre junge Mannschaft, und werden sie sicherlich auch im kommenden schwäbischen Derby gegen den TSV Burgberg am Samstag, 20. November, ab 17 Uhr in der neuen Halle lautstark unterstützen.