Kommandowechsel bei der Feuerwehr Kaufbeuren

Helmut Winkler übergibt das Amt des Stadtbrandrats im Juni an Christian Martin. Bis 2029 möchte der Stadtverband an die zwölf Millionen Euro investieren, unter anderem in einen Neubau in Neugablonz.

19.05.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Mit in der Regel 450 Einsätzen im Jahr und 255 Aktiven ist die Feuerwehr Kaufbeuren durchaus mit einem mittelständischen Unternehmen zu vergleichen. Der große Unterschied: Alle arbeiten ehrenamtlich – auch die Chefs. Ihr Ruhestand ist dennoch geregelt: Mit 65 muss Schluss sein. Deshalb steht an der Spitze der Stadtfeuerwehren ein Wechsel an: Stadtbrandrat Helmut Winkler übergibt am 13. Juni nach über vier Jahren das Kommando an seinen neu gewählten Nachfolger Christian Martin (56). Der Bauingenieur darf zwar eine ordentlich bestellte Wache in Kaufbeuren mit funktionierenden Strukturen übernehmen, aber es warten viele Aufgaben auf ihn. Vereinbar mit seinem bisherigen Vollzeitjob als Führungskraft bei der Firma Dobler ist das nicht. Deshalb reduziert Martin ab Juli seine Arbeitszeit dort und freut sich, dass das Unternehmen diesen Weg mitgeht.

