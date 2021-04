Kommentar: Das Virus darf nicht zu Abschottungspolitik führen

Verständliche Vorsichtsmaßnahmen der Lokalparlamente dürfen nicht dazu führen, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, findet unser Autor Alexander Vucko.

23.04.2021 | Stand: 13:08 Uhr

Die hoch ansteckenden Virusmutationen nisten sich nun auch in der Politik ein. Immer mehr Lokalparlamente stellen ihren Sitzungsmodus um. Es gibt neue Regeln für Gemeinderatsmitglieder im Ostallgäu. Irsee und Oberostendorf legen Besuchern und Pressevertretern Antigen-Schnelltests nahe. Gremien schrumpfen, ziehen von Rathäusern in Turnhallen. Die Stadt Kaufbeuren prüft virtuelle Möglichkeiten. In Eggenthal fiel die jüngste Sitzung aus. Die Mauerstettener tagen nichtöffentlich. Alle folgen damit den verschärften Kontaktregelungen des Robert-Koch-Instituts und entsprechenden Empfehlungen der Kommunalaufsicht. Zu reagieren, ist richtig. Der Schutz der Räte und Besucher ist wichtig.

Pandemie bedroht nicht nur die Gesundheit

Allerdings gilt es nun, genau hinzuschauen. Denn das Virus bedroht nicht nur die Gesundheit, unser soziales und wirtschaftliches Gefüge, sondern auch das Vertrauen in die Politik, in staatliche Organe. Demokratie findet nicht nur in Land- und Bundestag, sondern viel unmittelbarer in Stadt- und Gemeinderäten, Bürgerversammlungen und bei Begegnungen zwischen Politikern und Bürgern statt. All die Möglichkeiten der Menschen, Einfluss zu nehmen auf das, was in ihrem Umfeld passiert, werden beschnitten. Drei Beispiele:

Wer Glück hat, begegnet dem Rathauschef auf dem Markt oder in sozialen Netzwerken, kann ihn dort loben oder ihm die Meinung geigen. Der andere direkte Weg ins Rathaus ist meist blockiert, oft nur per Telefon, E-Mail und Post möglich. Bürgerversammlungen wird es auch die nächste Zeit nicht geben. Dieses Forum für überfüllte Mülleimer und Hundekot – bitte, keinesfalls abfällig gemeint – ist der Pandemie zum Opfer gefallen.

Bundes- und Landtagsabgeordnete, Stadt- und Gemeinderäte bei öffentlichen Veranstaltungen zu treffen, ist unmöglich. Die fallen in Pandemie-Zeiten aus. Sprechtage unserer Mandatsträger? Allenfalls telefonisch. Und der Wahlkampf für die Bundestagswahl im September, er wird wohl weitgehend online stattfinden.

Dann wären da noch eben jene Sitzungen der Stadt- und Gemeinderäte. Gestrichen, hinter verschlossenen Türen oder reduziert aufs Wesentliche. Was nicht öffentlich behandelt werden darf, ist eigentlich klar geregelt: Personalien, Auftragsvergaben und Grundstücksgeschäfte zum Beispiel. So war es immer. Aber wer legt jetzt fest, was wesentlich ist? Was aufgeschoben werden kann? Oder was vielleicht doch mal schnell unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgepeitscht wird, weil einfach mal eine schnelle Entscheidung nötig ist?

Sensibel agieren

Die Verantwortlichen sollten sich gut überlegen, wie sie auf dem Höhepunkt der Pandemie politisch agieren. Ja, es geht gerade um viel, manchmal um Leben und Tod. Doch auch der öffentliche Diskurs droht zum Opfer zu werden. Die nächsten Monate kann es nur eine Prämisse in den Rathäusern geben: größtmögliche Vorsicht, aber eben auch größtmögliche Offenheit.