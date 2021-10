Jugendliche ohne Ausbildungsplatz werden an der Berufsschule in Kaufbeuren besonders gefördert. So sieht das Konzept aus.

11.10.2021

Fachkräftemangel ist zum Angstwort für viele Unternehmen geworden. Auch in unserer Region würden viele Betriebe gerne mehr junge Menschen ausbilden. Einerseits fehlen ihnen oft die passenden Bewerber. Andererseits haben bis jetzt auch noch etliche Schulabgänger von Mittelschulen keinen für sie passenden Ausbildungsplatz gefunden. Diese Jugendlichen sind in der Regel noch schulpflichtig und werden an der Berufsschule in Kaufbeuren unterrichtet.