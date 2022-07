Kopf in Geländer eingeklemmt: Feuerwehr Kaufbeuren muss helfen

Ein Person ist in Kaufbeuren so unglücklich gestürzt, dass sie mit ihrem Kopf zwischen Geländerteile geriet und von der Feuerwehr befreit werden musste.

20.07.2022 | Stand: 15:57 Uhr

Zu einen kuriosen Einsatz wurde die Feuerwehr Kaufbeuren am Mittwochvormittag gerufen. Im Siebenbürger Weg war eine Person in einer Wohnung so unglücklich gestürzt, dass sie mit ihrem Kopf zwischen die Teile eines Geländers geriet und sich nicht mehr befreien konnte. Die Feuerwehr verschafften sich über eine Terrassentüre Zugang zu der Wohnung und befreite die Person aus ihrer misslichen Lage. Anschließend wurde sie den Rettungsdienst zur Behandlung übergeben.

