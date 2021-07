Kopfschütteln in Kaufbeuren über Markus Söders Vorstoß

Warum eine Ausstattung der 600 Klassenzimmer und 200 Kita-Räume in Kaufbeuren mit Luftfilteranlagen bis zum Sommerferienende nicht zu schaffen ist.

06.07.2021 | Stand: 18:25 Uhr

Momentan sind die Corona-Inzidenzen niedrig, der Präsenzunterricht an den Schulen läuft und die Schüler freuen sich auf die wohlverdienten Sommerferien. Aber wie geht es im Herbst an den Bildungseinrichtungen weiter? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat das Ziel ausgerufen, „dass im September in jedem Klassenzimmer ein mobiler Lüfter ist“. Eine Ankündigung, die auch in der Kaufbeurer Stadtverwaltung für Kopfschütteln sorgte. Denn selbst wenn nach einer Sitzung des bayerischen Ministerrates am Dienstag die finanziellen Fragen der Ausstattung von Schul- und Kita-Räumen mit Luftreinigungsgeräten, die auch Viren ausfiltern können, geklärt sind, sei die praktische Umsetzung bis zum Beginn des neuen Schuljahres nicht zu schaffen. So lautete die eindeutige Aussage der Verwaltung bei jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses des Kaufbeurer Stadtrats.