Bruder Georg aus Kaufbeuren: „Kräuter können mehr als schön aussehen“

In der Kaufbeurer Abtei St. Severin sollen Besucher Kontakt zu Pflanzen aufnehmen. Welche Folgen der Klimawandel künftig für die Veranstaltung haben könnte.

18.08.2023 | Stand: 12:10 Uhr

Rund um Mariä Himmelfahrt kommt Kräutern eine ganz besondere Bedeutung zu. Schließlich werden zu diesem Anlass landauf, landab Kräuterboschen gebunden, verkauft und dann mit in die Häuser oder Wohnungen genommen. Um Kräuter ging es auch bei einer Veranstaltung am Feiertag in der Abtei St. Severin im Eichwald oberhalb von Oberbeuren.

Führung durch den Wildkräutergarten

„Der Kräutermarkt im Frühjahr hat uns so gut gefallen, dass wir nun die Führung durch den Wildkräutergarten mitmachen“, erzählte Petra Fleckenstein aus Kaufbeuren, die mit ihrem Ehemann Jürgen dabei war. Bruder Georg erklärte den etwa zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern zunächst die Tradition der Kräuterboschen in Verbindung mit dem Feiertag.

So ist überliefert, dass die Apostel, als sie das Grab Marias öffneten, Blüten und Kräuter statt ihres Leichnams vorfanden. Dies wurde als Zeichen der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel gedeutet. Die gesegneten Boschen sollen dem Glauben nach vor Krankheiten und Unheil schützen. Je nach Region können die Auswahl und die Anzahl der Kräuter variieren. In manchen Regionen richtet sich die Anzahl nach den heiligen Zahlen wie sieben, neun oder zwölf.

Tradition der Kräuterboschen

Bruder Georg ermutigte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch, sich von Vorgaben frei zu machen: „Vertraut auf euch. Es geht das mit, was man gerade braucht.“ Dem stimmte Kerstin Jany-Voges zu. Die Tradition der Kräuterboschen habe sie von ihren Eltern übernommen. Sie erinnere sich noch gut daran, dass die Kräutersträuße ihrer Mutter immer eine Königskerze in der Mitte hatten, um die ein bunter Ring aus verschiedenen anderen Pflanzen gebunden war. Sie selbst hat bei ihrem meditativen Spaziergang durch den Klostergarten die Pflanzen vor allem nach dem optischen Eindruck zusammengestellt.

Trockenheit setzt vielen Pflanzen zu

Die Vielfalt des Wildkräutergartens, der hauptsächlich von Bruder Georg bewirtschaftet wird, machte die Auswahl nicht leicht. Ob Goldrute, Beifuß, Bronzefenchel, Räucherbeifuß, Schafgarbe, Salbei, Zistrose, Walnuss, Holunder, Beinwell, Kanadische Goldrute, Eibisch, Odermennig, Nachtkerze, Wilde Möhre oder Augentrost – alles war dort zu finden. Bruder Georg gab allerdings auch zu bedenken, dass die eine oder andere Pflanzenart aufgrund der klimatischen Veränderungen, wie der zunehmenden Trockenheit, verschwinden werde. Auch die Haupterntezeit werde sich nach vorne verlagern. „Ich denke, in Zukunft müssen wir den Termin für die Wildkräuterführung etwas früher festlegen“, sagte er.

Heilwirkung der Pflanzen ist individuell

Nach der Führung durch den Garten und dem Sammeln der Heilkräuter ging es ans Binden der Boschen in gemütlicher Atmosphäre. Petra Fleckenstein hatte für ihren Strauß bewusst Kräuter und Pflanzen ausgesucht, die eher außergewöhnlich sind. „Ich werde ihn noch segnen lassen und dann über die Haustür hängen.“ Ihr Mann Jürgen hatte bei der Zusammenstellung auf sein Bauchgefühl und den guten Geruch geachtet. Zuhause entsteht gerade ihr Naturgarten. „Ich werde das Angebot von Bruder Georg annehmen und bei Gelegenheit einen Ableger vom Räucherbeifuß ausgraben und in unseren Garten einpflanzen“, sagte Petra Fleckenstein erfreut. Das werde eine schöne Erinnerung an diesen Tag. Die Heilwirkung der Pflanzen sei sehr individuell, deshalb wolle er auch keine Ratschläge geben, sagte Bruder Georg.

Menschen sollen sich wieder mit Pflanzen beschäftigen

Er wollte mit der Veranstaltung in erster Linie erreichen, dass sich die Menschen wieder mehr mit den Pflanzen auseinandersetzen, denn „Kräuter können mehr als schön aussehen“. Diese Absicht verfolgte auch Uta Heil. Die Biessenhofenerin hat sich schon früher mit Heilpflanzen beschäftigt. Nun möchte sie sich dem Hobby wieder mehr widmen, da sie selbst gute Erfahrungen mit der heilenden Wirkung gemacht hat. „Die Beinwell-Salbe aus dem Klosterladen hilft mir bei meinen Schmerzen an der Hüfte ausgezeichnet“, sagte sie.

Zum Abschluss gab Bruder Georg allen Interessierten noch Tipps für das Anlegen eines eigenen Wildkräutergartens. Die Kräuter müsse man nicht auf ,guten’ Boden säen. Bauaushub eigne sich bestens. Für den Anfang empfahl er eine regionale Wildkräuter-Saatmischung. „Einfach sähen, die Überraschung kommt automatisch“, versprach er.