Kraftakt am Saisonende - SVM braucht fünf Punkte gegen den Abstieg

Die Volleyballerinnen des SV Mauerstetten kämpfen am letzten Doppelspieltag gegen den Abstieg aus der Bayernliga.

01.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

In der Volleyball-Bayernliga geht es für den SV Mauerstetten darum, den Abstieg zu vermeiden. Zum Abschluss der Saison absolvieren die Damen 1 des SVM am Wochenende einen Doppelspieltag.

Fünf Punkte, um nicht in die Relegation zu müssen

Der SVM benötigt aus seinen beiden Spielen unbedingt fünf Punkte, um den FC DJK Tiefenbach (20 Spiele/26 Punkte) auf den Relegationsplatz zu verweisen und um sicher auch nächste Saison in der Bayernliga Süd zu spielen. Doch Trainer Jürgen Malter steht Ina Wahmhoff aufgrund ihrer langwierigen Verletzung noch nicht zur Verfügung – auch Lara Schmid wird fehlen. Zudem plagen Eva Kleiner und Marina Zabel noch Erkältungen, sodass ihr Einsatz fraglich ist. Der Trainer kann daher nur mit folgendem Kader planen: Alissa und Nadine Birk, Mona und Sandra Gärtner, Nelly Hatzenbühler, Franziska Holderried, Lea Weh, Maresa Gabel, Caro Karl und Eva Seidl. Am Sonntag kommt dann noch Luisa Zeiler dazu.

Am Samstag geht es zum Tabellendritten

Für die Damen 1 schlägt also die Stunde der Wahrheit. Zunächst treten sie am Samstag ab 18 Uhr bei der zweiten Mannschaft des VC DJK München-Ost-Herrsching an. Das Team aus dem Münchener Osten, das schon seit vielen Jahren eine Spielgemeinschaft mit Herrsching bildet, hat eine starke Rückrunde gespielt und liegt ungefährdet auf dem dritten Tabellenplatz. Da bleibt es abzuwarten, wie motiviert es in das letzte Saisonspiel gehen wird. Der SVM dagegen, mit 21 Punkten noch auf einem Relegationsplatz, braucht Punkte, um dem direkten Abstieg zu entgehen. Denn der TSV Burgberg liegt mit 20 Punkten in Lauerstellung und hat in seinem letzten Spiel beim TSV TB München II (Samstag, 12.30 Uhr) der Papierform nach ein machbares Spiel. Doch aufgepasst: Vor Kurzem gelang dem Tabellenletzten das Kunststück, den souveränen Tabellenführer TSV Eiselfing mit 3:0 zu besiegen.

Das Finale dahoam gegen Dachau

Nach dem notwendigen Sieg in München muss unbedingt ein weiterer Sieg zuhause gegen den ASV Dachau gelingen – am besten mit drei Punkten. Daher hoffen die jungen Damen des SVM gegen den Tabellenfünften (32 Punkte) auf große Unterstützung der Fans, die sie lautstark und permanent anfeuern. Zudem wollen sich die Spielerinnen des SVM revanchieren für die äußerst knappe 1:3-Niederlage in Dachau. Spielbeginn in der Dreifachturnhalle ist am Sonntag ab 14 Uhr.

Fotoshooting vor dem Spiel

Die Spielerinnen haben davor ab 12 Uhr einen Fototermin in der Halle: Dabei sollen die neuen Trikots sowie Trainingsanzüge ins richtige Licht gesetzt werden. Und dann soll es mit Elan, größtmöglichen Einsatz und Kampf in das letzte Spiel gehen, um mit einem Sieg die Saison noch zu einem gelungenen Abschluss zu bringen. Und sicherlich wird der SVM anschließend eine kleine Überraschung parat haben, um so mit den Fans einen – hoffentlich – guten Saisonabschluss zu feiern.