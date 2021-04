Krankenmorde in der Anstalt Irsee: Die Schicksale hinter den Zahlen

Über Opfer der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee in der Nazi-Zeit ist ein Gedenkbuch erschienen. Wie sind die Macher bei ihren Recherchen vorgegangen?

04.04.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Fakten und Zahlen sind inzwischen gut erforscht. Nachdem erst in den 1980er-Jahren die gezielte Aufarbeitung der Krankenmorde in der Psychiatrie während NS-Zeit begonnen hatte, gibt es inzwischen viele Erkenntnisse und Veröffentlichungen zu dem Thema. Mindestens 2650 dieser Krankenmorde stehen im Zusammenhang mit der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee. Deren Direktor Valentin Faltlhauser war eine treibende Kraft des NS-„Euthanasie“-Programms. In einen zweiten Schritt geht es den Vorreitern dieser Aufarbeitung, darunter Michael von Cranach, ehemaliger Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses (BKH) Kaufbeuren, darum, die Schicksale hinter den Zahlen aufzuzeigen.