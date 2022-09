Diese Kreisliga-Teams wollen endlich raus aus der Erfolglosigkeit

Stöttwang und Neugablonz wollen ihre Negativserien in der Kreisliga beenden. Mauerstetten und Buchloe müssen dieses Wochenende harte Nüsse knacken.

Eine schwere Aufgabe hat der SV Mauerstetten am Sonntag vor der Brust. Die Mannschaft von Trainer Uwe Zenkner muss auswärts bei der DJK SV Ost Memmingen antreten. Die Ostler sind enorm offensivstark, was sie auch in dieser Saison wieder zeigen. Dafür sind sie in der Abwehr nicht immer sattelfest – das will der SVM natürlich ausnutzen und Punkte mit nach Hause nehmen. Die Duelle der beiden Mannschaften waren in der Vergangenheit oft sehr torreich, es dürfte auch diesmal wieder eine spannende Partie auf die Zuschauer warten. (kü)

SV Stöttwang will am Samstag zu Hause die Negativserie beenden

Ausgerechnet gegen den TSV Oberbeuren – derzeit auf Platz vier der Tabelle – will der SV Stöttwang am Samstag um 15 Uhr auf dem heimischen Rasen seiner Negativserie ein Ende setzen. Derbys haben schließlich ihre eigenen Gesetze, so SVS-Coach Thomas Spannenberger. Im Training laufe vieles gut, „aber im Spiel haben wir es bis jetzt nicht umgesetzt. Es sind immer Kleinigkeiten, die verhindern, dass wir Tore schießen“. Die Mannschaft sei heiß auf das Derby und wolle den Fans zeigen, „dass wir wieder siegen können“. Nachdem nun die letzten Urlauber zurückgekehrt und Verletzte genesen sind, ist das Team am Samstag wieder komplett. (rs)

Wann kommt der BSK Olympia Neugablonz zurück in die Erfolgsspur? Das ist die Frage vor dem Auswärtsspiel am Samstag, 15.30 Uhr, gegen Viktoria Buxheim. Das letzte Erfolgserlebnis liegt schon rund einen Monat zurück, als der BSK das Spiel in Stöttwang mit einem 5:1 beendete. Auffallend ist, dass der Bezirksliga-Absteiger seine bisherigen sieben Punkte nur gegen Teams eingefahren hat, die derzeit auf einem Abstiegsplatz stehen. Neben der Erfolglosigkeit kommt erschwerend hinzu, dass Coach Dragan Lazic derzeit personelle Probleme hat. „Allein sechs Spieler sind angeschlagen oder verletzt“, erklärt der 52-Jährige und hofft zumindest auf den Einsatz von Innenverteidiger Kevin Thiel. Gegner Buxheim steht gerade einmal drei Punkte besser da, der BSK liegt auf Rang zwölf in der Tabelle. „Wir müssen punkten, da führt kein Weg dran vorbei“, weiß Lazic. Jeder Punkt sei in dieser Situation wichtig. (stg)

Der TSV Oberbeuren fährt am Samstag zum Auswärtsspiel nach Stöttwang. (kgs)

Schwere Aufgabe wartet auf Kreisliga-Aufsteier FC Buchloe

Eine schwere Aufgabe erwartet den FC Buchloe am Samstag, denn als Gast gibt der Tabellenzweite SV Memmingerberg seine Visitenkarte ab. Auch wenn der heutige Gegner klarer Favorit ist, so gilt es den Kampf anzunehmen und sich nicht zu verstecken. Anstoß ist um 15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion in Buchloe.

