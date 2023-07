Bei einem Künchenbrand in Neugablonz werden zwei Menschen verletzt. Das berichtet die Feuerwehr.

20.07.2023 | Stand: 15:39 Uhr

In einer Wohnung in der Rosengasse in Neugablonz fing am Donnerstagmorgen eine Dunstabzugshaube in der Küche Feuer. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner die Flammen bereits gelöscht. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich ins Klinikum. Die Feuerwehr löschte noch nach, kontrollierte die betroffenen Bereiche mit einer Wärmebildkamera und belüftete die Wohnung. Im Einsatz waren elf Aktive.