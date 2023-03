Kultur trifft Sport - inklusives Thikwa Theater besucht die Lebenshilfe

Das Berliner Thikwa Theater hat Sportler in einem Wohnheim der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren besucht. Daraus soll ein Projekt mit Film und Theater entstehen.

27.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Eine Gruppe des bekannten Theaters Thikwa aus Berlin hat die Bewohner des Wohnheims am Marktplatz der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren in Marktoberdorf besucht. Das Theater arbeitet derzeit an einem deutschlandweiten Projekt anlässlich der Special Olympics World Games, die vom 17. bis 25. Juni in Berlin stattfinden.

Marktoberdorf: Theatergruppe befragt sportliche Bewohner

„Das Wohnheim ist etwas Besonderes, weil es mitten in der Stadt ist und dort viele junge Menschen wohnen, die Sport machen“, erläutert Markus Reichart von der Sportabteilung der Lebenshilfe. Gerd Hartmann, Künstlerischer Leiter beim Thikwa, sieht das ähnlich: „So was hatten wir bisher noch nicht. Deshalb war das für uns interessant.“ In Interviews sprach die Theatergruppe mit den Bewohnern über das Leben und den Sport. „Klettern ist super spannend“, erzählt beispielsweise Mia Meggle. Die 19-Jährige war schon zweimal bei den bayerischen Meisterschaften von Special Olympics und wird nächstes Jahr an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen.

Projekt für einen Film und als Inspiration

Zwei Teams mit insgesamt 24 Performern sind an dem Projekt des Theaters beteiligt. Dazu kommen sechs Regisseure, Choreographen und ein Beatboxer. „Wir reisen einmal quer durch die Republik und interviewen Athleten, die an Special Olympics teilnehmen“, erzählt Hartmann. Aus dem Videomaterial entsteht ein etwa 20-minütiger Film. Die Interviews werden zudem verschriftlicht und dienen als Inspiration für eine Revue mit Tanz, Text, Beatbox und Rap. Das Projektergebnis wird im Thikwa Theater sowie Open Air am Alexanderplatz in Berlin zu sehen sein, auf dem ein Kulturfestival im Rahmen der Special Olympics World Games stattfindet.

Thikwa ist ein besonderes Theater

Das Thikwa gilt als bekanntestes Theater Deutschlands, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Theater spielen. Dort entstehen Performances, Tanz-, Text- oder Musiktheater, die auf der ganzen Welt präsentiert werden.