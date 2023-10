Kulturwerkstatt Kaufbeuren zieht von der "Schauburg" ins Gablonzer Haus

Jetzt wird es ernst: Die Kulturwerkstatt Kaufbeuren zieht wegen der Sanierung ihrer Spielstätte nach Neugablonz um. Was das Kinder- und Jugendtheater plant.

04.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

"Wir sitzen auf gepackten Koffern", berichten Martina Quante und Thomas Garmatsch vom Team der Kulturwerkstatt Kaufbeuren. Freilich reichen ein paar Koffer nicht aus, um das, was sich da in gut 20 Jahren Theaterbetrieb in der "Schauburg" in der Ganghoferstraße angesammelt hat, zum neuen Proben- und Spielort zu bringen. Massen von Kartons wurden in den vergangenen Wochen gepackt. Die Theatermacher haben zwar vor dem Umzug in den Saal und die frühere Hausmeisterwohnung des Gablonzer Hauses schon einiges aussortiert. Es sei aber selbst für ihn erstaunlich, "was ein Theater alles hat", erzählt Kulturwerkstatt-Leiter Thomas Garmatsch lachend. Es hilft nichts. Requisiten, Kostüme, Akten und auch die komplette Bühnentechnik müssen in nächster Zeit auf die Reise gehen. Denn das Theater Schauburg wird, wie berichtet, in den kommenden beiden Jahren komplett saniert und erweitert.

