Galaball: Kaufbeurer drängen nach drei Jahren Pause aufs Tanzparkett

Ausverkauft war der Galaball der Kunstreiter. Die Garde aus Mauerstetten feierte dort ihre Premiere. Warum der Oberbürgermeister mit dem Rad in den Saal fuhr.

15.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nach dreijähriger Pause erschienen die Kaufbeurer Kunstreiter am Samstag wieder mit einem der gesellschaftlichen Höhepunkte des Jahres auf der Bildfläche – dem Buronia-Gala-Ball. Ein klassischer Schwarz-Weiß-Ball in stilvollem Ambiente mit Tanz bis in die Morgenstunden – die passende Musik lieferte die Band Pianissimo.

