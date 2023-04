Anmeldefrist für den Schwäbischen Kunstsommer in Irsee endet bald

Die Sommerakademie mit renommierten Künstlern im Kloster steht unter dem Motto "Kunst leben". Die wichtigsten Infos zu den Meisterklassen und der Bewerbung.

Noch bis Sonntag, 23. April, läuft die Bewerbungsfrist für die Teilnahme am 35. Schwäbischen Kunstsommer. Unter dem Motto „Kunst leben“ verspricht die Sommerakademie der Schönen Künste in der Woche vom 29. Juli bis 6. August kreative Fortbildung auf hohem Niveau. 13 renommierte Künstlerinnen und Künstler, die an internationalen Hochschulen oder im eigenen Atelier, auf Konzert- und Theaterbühnen oder am Autorenschreibtisch arbeiten, leiten die Meisterklassen.

Themenvielfalt beim Kunstsommer in Irsee

Für Malerei stehen in diesem Jahr Annette Schröter (Leipzig) und Henning Eichinger (Reutlingen), für Zeichnung Christian Weihrauch (Leipzig), Textilkunst lehrt Britta Ankenbauer (Leipzig), Fotografie und Druckgrafik unterrichten Anja Schlamann (Köln) und Stephanie Marx (Leipzig). Barbara Yelin (München) und Tamara Bach (Berlin) kooperieren in der Klasse Comic und Prosa, John von Düffel (Potsdam) und Martin Piekar (Frankfurt am Main) vertreten die Literatur, Jochen Heckmann (Zürich) und Adriana Mortelliti (Augsburg) den zeitgenössischen Tanz. Den Kunstsommer-Chor leitet Philipp Amelung (Tübingen).

Teilnehmer präsentieren ihre Arbeiten bei der Kunstnacht im Kloster Irsee

Zum Abschluss des Kunstsommers gibt es am Samstag 5. August wieder eine Kunstnacht im Kloster Irsee, bei der die Ergebnisse der Arbeit in Klassen der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Nähere Informationen zur Bewerbung, zu den Teilnahmebedingungen und zu möglichen Stipendien gibt es im Internet.

