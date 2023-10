Der doppelte Strecksalto fängt auf dem Boden an

Die Abteilung Kunstturnen des TV Kaufbeuren braucht einen neuen Federboden – und backt deshalb. Am Samstag Aktion im V-Markt.

Die Turnerinnen des TV Kaufbeuren gehen unter die Bäcker. Kuchen und Muffins, sogar Torten gehören zum Angebot. Allerdings nicht ganz freiwillig: „Die Turnerinnen des TVK brauchen zum Trainieren dringend einen neuen Federboden“, erklärt Heidi Blaschek, eine der Trainerinnen des TVK. Denn die Athletinnen des Vereins müssen derzeit auf einen veralteten Boden zurückgreifen – der aber nicht mehr wettkampfkonform und auch der Gesundheit nicht wirklich zuträglich ist. Deshalb will der TVK am Samstag im V-Markt in Kaufbeuren sein Backwerk verkaufen, um sich ein neues Sportgerät finanzieren zu können.

30 Jahre alter Federboden

„Der alte Federboden ist bald 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr den Bedingungen, die wir auf Wettkämpfen vorfinden“, erläutert Blaschek weiter. Federböden kommen unter die blauen Matten – präziser Bodenläufer – auf denen die Turnerinnen anlaufen oder Übungen machen. Der Vorteil eines neuen Bodens liege im wahrsten Sinne auf oder an der Hand: „Man kann verrücktere und schwierigere Akrobatik turnen und höherwertige Sprünge machen. Außerdem ist es gelenkschonender.“

Einige Figuren nur mit modernem Gerät möglich

Ersichtlich sei das auch am turnerischen Fortschritt bei den Figuren, meint Heidi Blaschek: „Warum turnen an der WM Frauen doppelte Strecksaltos, im Gegensatz zu vor 30 Jahren? Weil es mit den modernen Schwungfederböden machbar ist.“ So ein Federboden könne mit einer Aitrack verglichen werden – „aber diese federt natürlich viel zu viel, und hilft uns nicht weiter“, erklärt Blaschek. Allerdings habe der neue Federboden auch einen Nachteil: Figuren wie Flickflack-Salto ohne Federboden müssen auf hartem Boden extra trainiert werden. Aber das seien Ausnahmen – und der Fokus liege auf den Wettkämpfen, also muss ein Federboden her.

6000 Euro sind zu organisieren

Doch da es nur zwei Anbieter und zwei Ausführungen gibt – nämlich stationär oder mobil – ist das Gerät teuer. „Wir benötigen eine mobile Variante, da wir die jedes Training auf- und abbauen müssen“, erläutert Blaschek. Und dafür fallen wohl um die 6000 Euro an – was die Turn-Abteilung immerhin mindern will: „Durch Selbstmontage sparen wir circa 1000 Euro“, hofft die Trainerin. Zudem werden wohl der Hauptverein und die Stadt Kaufbeuren sich an dem Gerät beteiligen. Nichtsdestotrotz: „Diese teure Anschaffung muss zum Teil aus Spendengeldern finanziert werden“, betont die Trainerin.

Schneewittchenkuchen und Nusstorten

Und deshalb haben Eltern und Familien der Kunstturnerinnen gebacken, und zwar Rübli-, Schneewittchen- oder Kleckselkuchen, klassischen Käsekuchen oder Nusstorte. Diese sollen am 28. Oktober von 8 Uhr bis 15 Uhr beim Benefiz-Verkauf im V-Markt Kaufbeuren feilgeboten werden. „Wir freuen uns über viele Kuchenkäufer und Spenden“, erklärt Blaschek – auf das die Kaufbeurer Kunstturnerinnen weiter erfolgreich bleiben: Zuletzt wurde das Nachwuchs-Team der Altersklasse 7 vierter bei der bayerischen Meisterschaft.