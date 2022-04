Kuriose Auswärts-Erfolgsserie ausgebaut - DJK gewinnt weiter

Nach längerer Spielpause schlägt die DJK Kaufbeuren in der Basketball-Bezirksoberliga Gersthofen 82:72. Zwei Spieler ragen heraus.

05.04.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Es ist eine durch die Corona-Pandemie abermals völlig zerstückelte Saison für die DJK Kaufbeuren und nicht nur deshalb kurios: Denn nach einer weiteren sechswöchigen Spielpause hat der Bezirksoberligist auch sein fünftes Auswärtsspiel in Folge gewonnen – bei nur einem Heimspiel zum Saisonstart. Beim TSV Gersthofen siegte der Tabellendritte mit 82:72 (52:38) und stellte dabei einmal mehr seinen bemerkenswerten Teamgeist unter Beweis. „Was diese junge Mannschaft derzeit leistet trotz widriger Umstände ohne Spielrhythmus und ohne feste Trainingshalle, ist schon irre“, sagte DJK-Trainer Isidoro Peronace nach der Partie bei den Augsburger Vorstädtern. „Ganz großen Respekt an die Jungs, wie sie die Situation annehmen und absolut das Beste daraus machen.“

Doppeltes Pech für Emre Özers Nase

Nachdem Kapitän Dogan Yalcin mit einer Knieverletzung für die restliche Spielzeit ausfällt, kehrte zumindest Emre Özer nach überstandener Nasenbeinfraktur gegen Gersthofen zurück in die Starting Five – doch auch das nur für wenige Minuten. Nach einem weiteren Zusammenprall brach die Blessur wieder auf und der Flügelspieler musste in die Klinik gebracht werden. Davon ließen sich die Gäste aber nicht beirren. Nach einem starken ersten Viertel führten sie bereits mit 29:13, zur Halbzeit lagen sie immer noch mit 52:38 komfortabel in Front. „Das Zusammenspiel sowie das Passen haben sehr gut funktioniert, und auch von der Dreierlinie haben wir nach Längerem mal wieder ordentlich getroffen“, analysierte Peronace die rundum gelungene erste Hälfte seiner Schützlinge. Besonders das Duell der beiden Center-Generationen mit Kaufbeurens athletischem Youngster Max Beinhofer und dem regionalligaerfahrenen Benedikt Veh auf Seiten der Gastgeber hatte es in sich und war äußerst sehenswert. Mit 27 Zählern ragte Beinhofer bei der DJK als bester Schütze heraus, der Gersthofener Routinier erzielte sogar 39 Punkte und war von der DJK kaum zu bremsen.

Alex Susock schwingt den Taktstock

Nicht weniger beeindruckend agierte auch DJK-Spielmacher Alex Susock, der seine bislang beste Saisonleistung zeigte und das Spiel der Gäste überragend organisierte. Er erzielte nicht nur selbst 24 Zähler, sondern setze seine Mitspieler immer wieder gekonnt in Szene und war auch in der Defensive ein großer Stabilisator. „Er ist ein grandioser Dirigent und macht diese Mannschaft mit seinem ganzen Basketball-IQ so viel besser. Wenn es bei den anderen Führungsspielern mal nicht so läuft, ist auf ihn immer Verlass“, sagte Co-Kapitän Willi Dressler, der nach einer Corona-Infektion noch auf Formsuche ist. Angeführt von Susock und Beinhofer ließ die DJK, bei der auch die junge Garde von der Bank überzeugte, in der zweiten Hälfte nichts anbrennen.

Schönes Spiel mit verdientem Sieger

Lediglich im Schlussviertel kamen die Gersthofener in der sehr fair geführten Partie noch mal bis auf zehn Punkte heran – der 82:72-Erfolg war für die Kaufbeurer aber zu keiner Zeit in Gefahr. „Wir haben uns auf unsere Stärken konzentriert und unser Spiel durchgezogen – ein schönes Spiel von beiden Teams mit einem verdienten Sieger, weil wir die geschlossenere Mannschaft waren“, fasste Peronace zusammen.

Topspiel am Samstag

Kommt coronabedingt nichts dazwischen, darf die DJK am kommenden Samstag, 9. April, tatsächlich ihr zweites Heimspiel der Saison gegen den Tabellenzweiten BG Leitershofen-Stadtbergen 3 in der Schelmenhof-Halle austragen, Beginn 19.30 Uhr – ein echtes Spitzenspiel also. „Es wird hart – allein schon, weil wir einen regelmäßigen Spielplan nicht mehr gewohnt sind“, sagt Peronace mit einem Augenzwinkern. „Aber wir freuen uns natürlich wahnsinnig auf die Heimkulisse. Endlich zuhause. Da wird der Teamgeist vielleicht noch mal etwas größer sein.“

Lesen Sie auch