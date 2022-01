Kurzerhand getauscht - SVM hat neuen Gegner

Die Frauen des SV Mauerstetten müssen coronabedingt improvisieren: In der Bayernliga geht es nun gegen Burgberg statt Dachau. Der SVM peilt trotzdem einen Sieg an.

Endlich und heiß ersehnt werden am Wochenende wieder Volleyballspiele in der neuen Dreifachturnhalle der Gemeinde Mauerstetten stattfinden. Am Samstag um 15 Uhr treten zunächst die Damen 1 zu ihrem zweiten Punktspiel in der Rückrunde der Bayernliga Süd gegen den TSV Burgberg an, der kurzfristig eingesprungen ist. Der eigentliche Gegner, ASV Dachau, musste wie so viele Teams nach einem turbulenten Corona-Verlauf absagen. Auch Burgberg hat deshalb frei.

Burgberg kommt als Tabellenzweiter

So treten der SVM und der TSV Burgberg am Samstag ab 15 Uhr in einem offiziellen Nachholspiel gegeneinander an. Der TSV steht mit 16 Punkten nach sehr starken Vorstellungen auf dem zweiten Tabellenplatz. In drei Heimspielen gegen TSV TB München, Eichenauer SV und ASV Dachau erspielte Burgberg sich neun Punkte. Die weiteren sieben Punkte holte der TSV sich in vier Auswärtsspielen. In den Freundschaftspartien in der Mehrzweckhalle am Sonnenhof in den vergangenen Jahren zeigten die Oberallgäuerinnen ihre große Kampfkraft sowie ihr spielerisches Vermögen und gingen jeweils als Sieger vom Platz. Der SVM will sich revanchieren. Allerdings fehlen an diesem Wochenende aus privaten Gründen Mittelblockerin Sandra Gärtner, die in den vergangenen Spielen ihre große Klasse und Sprungkraft am Netz immer wieder unter Beweis stellte, sowie Zuspielerin Ina Wahmhoff. Dafür ist Eva Kleiner wieder mit dabei und soll anstelle von Gärtner als Mittelblockerin die nötigen Punkte erzielen. Zusätzlich werden Maresa Klimpe am Netz sowie Caro Karl mit ihren Schmetterbällen und ihrer Kampfkraft eine sehr gute Verstärkung für die junge Mannschaft bilden. So werden die hoffentlich zahlreichen Zuschauer ein munteres Volleyballspiel sehen.

Die Trainer sind zuversichtlich

Die Mannschaft jedenfalls freut sich auf das Spiel und will auch diesmal wieder alles geben. Die Spielerinnen des SVM werden mit aller Macht und großem Kampfgeist versuchen, etwas Zählbares in Mauerstetten zu behalten. Trainer Toni Födisch und sein Co-Trainer Daniel Seidl versprechen: „Wir werden an den dritten Satz in Rosenheim anknüpfen. Wir konnten im Vorfeld den Gegner studieren und werden ihnen mit den entsprechenden taktischen Möglichkeiten ein großes Spiel liefern. So sollte es uns gelingen, die Punkte nach Hause zu holen.“

Strenge Einlassregel

Dabei gilt für den Eintritt in die Halle sowohl für Fans als auch Spielerinnen, Trainer und Betreuer die 2G+ Regel. Das heiß, jeder muss geimpft oder genesen sein und einen negativen Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, nachweisen. Für alle Spielerinnen und Besucher besteht die Möglichkeit, sich in dem vereinseigenen Bürger-Test-Forum kostenfrei auf das Corona-Virus testen zu lassen. Außer für den Wettkampfbereich im Innern der Halle besteht überall Maskenpflicht für Alle – auch auf den Sitzplätzen.

Am Sonntag ist Bezirksmeisterschaft der Jugend

So versucht der SVM, für Spielerinnen und Zuschauer den größtmöglichen Schutz zu gewährleisten. Dies gilt auch für die südschwäbische Bezirksmeisterschaft, die am Sonntag ab 10.30 Uhr stattfindet. Der Gastgeber SV Mauerstetten spielt dabei mit Donauwörth und Illertal in der Gruppe 1. Sonthofen, Bad Grönenbach und Neusäß spielen in der Gruppe 2. Die beiden ersten Mannschaften spielen anschließend über Kreuz um den Einzug ins Finale. Die beiden Finalisten qualifizieren sich für die schwäbische Bezirksmeisterschaft.

