Lagerfeuerromatik am Brombachsee - Jugendcamp für Taekwondokas

Das Team Buron aus Kaufbeuren ist mit Athleten, Trainer und Betreuerin beim ersten Jugendcamp der Bayerischen Taekwondo Union dabei. Für Kids wird viel geboten.

19.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Für das erste Jugendevent in diesem Jahr ging es ein ganzes Wochenende in das San Shine Camp am Brombachsee. Unter der Leitung der Landesjugendleitung der Bayerischen Taekwondo Union, Wolfgang Kaletta und Karina Fuhrmann, reisten insgesamt 26 Sportler aus ganz Bayern im Alter von 9 bis 16 Jahren an, um die Tage ganz im Sinne von Taekwondo zu verbringen. Das gesamte Event wurde unter Einhaltung der 3G-Regel veranstaltet. Dabei war Maik Niepelt vom Taekwondo Team Buron Kaufbeuren (TTB) drei Tage für das Training zuständig und die Vereinsvorsitzende, Michaela Zimmermann, fuhr als Betreuerin mit.

Open Air in der Nachbarschaft

Nachdem alle Sportler, darunter Hannah Zimmermann, Moritz Kranz und Sarah Speiser vom TTB Kaufbeuren, angekommen waren und die Hütten bezogen hatten, wurden sie von den Jugendleitern und dem Camp-Inhaber Volker Sanwald begrüßt. Danach ging es auch schon mit der ersten Trainingseinheit für die Jugendlichen los. Da in der zweiten Hälfte des Geländes ein Event „Musik in die Kanne“ stattfand, konnten alle den Abend mit Grillen, Live-Musik und sogar einer Feuershow am Lagerfeuer ausklingen lassen.

Am nächsten Morgen ging es bereits ab 7 Uhr weiter mit Frühsport. Erst nach der Einheit in der provisorischen Halle gab es für die jungen Athleten Frühstück. Nach einer kurzen Pause, bei der die Sportler das ganze Camp erkundeten und neben einer Kegelbahn auch Tischtennis, Kicker und andere Spiele fanden, ging es mit der nächsten Trainingseinheit weiter.

Erfrischung im See

Dank des schönen Wetters fand die nächste Trainingseinheit nach einer langen Pause mit ausgiebigen Mittagessen am Strand des kleinen Brombachsees statt. Dabei ging es um die allgemeine Fitness und Beweglichkeit. Ein paar mutige Kinder trauten sich anschließend sogar für einen kurzen Moment in den See und holten sich so eine kleine Erfrischung nach dem sportlichen Tag.

Bogenschießen für eine Pizza

Bei einer Runde Bogenschießen konnte sich jeder der Jugendlichen an seinem Zielvermögen versuchen. Geschossen wurde dabei jeweils einmal auf eine Zielscheibe, eine Glücksscheibe und in eine Gruppe Gummitiere. Die Punkte wurden aufsummiert. Bevor es dann Abendessen gab, fand noch eine Trainingseinheit statt. Als krönenden Abschluss des sehr ereignisreichen Tages gab es noch selbstgemachte Pizza aus dem Holzofen, die sich jeder selbst belegen konnte. Die ersten Pizza hatten sich zuvor die drei Erstplatzierten des Bogenschießens verdient. Auch dieser Abend wurde mit einem gemütlichen Lagerfeuer beendet.

Zum Abschluss noch einmal Frühsport

Am Abschlusstag gab es erneut Frühsport. Dieses Mal allerdings um 8 Uhr und direkt am See bei Sonnenaufgang unter der Leitung von Pierre Walther. Anschließend hatten alle noch einmal Zeit, die Vorzüge des Camps mit neu gewonnenen Freunden ausnutzen. Nach einer letzten abschließenden Trainingseinheit unter der Leitung von Maik Niepelt und Pierre Walther ging es noch eine Runde Laufen.

Positives Fazit des Jugendleiters

Landesjugendleiter Wolfgang Kaletta zog nach den drei Tagen ein positives Fazit: „Nach der langen Pause hat man den Kindern die Freude doppelt angesehen. Es ist schön, dass wir mit unseren Events wieder fortfahren können. Wir freuen uns schon auf das Jahr 2022, in dem wir wieder viele Events anbieten werden.“ Zimmermann bedankte sich bei Wolfgang Kaletta für die Teilnahme ihrer Athleten am Camp und freut sich auf weiterhin gute Zusammenarbeit.