Lampenfieber vor dem ersten Kampf - Nachwuchs-Meisterschaft der Boxer in Kaufbeuren

Bei der schwäbischen Nachwuchsmeisterschaft im Boxen sind auch Talente des BC Kaufbeuren dabei – und lernen: Durchhaltevermögen, Disziplin und den Auftritt vor großer Kulisse.

01.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die erste Box-Veranstaltung in diesem Jahr in Kaufbeuren erwies sich als Zugpferd: „Es war deutlich mehr los, als wir gedacht hatten“, berichtet Roman Slobodyanikov, der als Vereinsvorsitzender des BC Kaufbeuren Ausrichter der schwäbischen Meisterschaft für Schüler-, Kadetten-, Junioren- und Jugend gewesen war. Mit Nico Stettinger und Nicolay Bashmanov stellte der BCK auch zwei Goldmedaillengewinner bei dem Wettbewerb in Neugablonz.

"Am Samstag war die Hütte voll"

Und Slobodyanikov war zugleich als Bezirkssportwart des Bayerischen Amateur-Box-Verbandes (BABV) Organisator der Meisterschaft. „650 Zuschauer waren an den zwei Tagen gekommen. Am Samstag war die Hütte voll. Sonntag war dann am Vormittag etwas weniger los“, erzählt Slobodyanikov – aber insgesamt sei die Veranstaltung gut angekommen. Insofern sei die Meisterschaft auch eine gute Werbung für den Sport gewesen, freute sich der Bezirkssportwart.

Boxen als Erziehung für die Jugend

Zwar kam trotz einiger Anmeldungen kein Frauenkampf zustande – die Gewichtsklassen passten nicht zusammen – dennoch wurden insgesamt 39 Kämpfe in den verschiedenen Nachwuchsklassen ausgetragen. Boxen sei für Jugendliche eine gute Sportart, meint Slobodyanikov: „Ganz wichtig ist die Disziplin. Einerseits, um sein Gewicht zu bekommen, andererseits, um zu lernen, sich zu beherrschen. Wer sich im Kampf nicht beherrschen kann, verliert.“ Obendrein werde Kondition gefordert und Koordination gefördert. „Und das Durchhaltevermögen wird gesteigert“, betont Slobodyanikov. „Man lernt, sich durchzubeißen und nicht aufzugeben“.

Ukrainischer Flüchtling gewinnt Gold

So ging es auch einigen der Nachwuchsboxer des BCK: Der 14-jährige Stettinger gewann in der Klasse bis 48 Kilo und Bashmanov die Klasse bis 75 Kilo – der 16-Jährige kam erst voriges Jahr als ukrainischer Flüchtling vor dem Krieg in das Ostallgäu. Die Kaufbeurer Boxer erkämpften sich noch weitere Medaillen – der Mannschaftssieg unter den 15 Vereinen ging jedoch an den BC Han, der sechs Mal Gold holte.

Roman Slobodyanikov, Vorsitzender des BC Kaufbeuren und Bezirkssportwart des Bayerischen Amateur-Box-Verbandes. Bild: Harald Langer

„Ich bin aber zufrieden mit meinen Boxern, denn einige waren auch komplette Neulinge“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Und manche von ihnen hatten wohl Lampenfieber: „Das war ja auch ihr erster Kampf in einer Meisterschaft, und das vor der großen Heimkulisse am Samstag“, erzählt Slobodyanikov.

Roman Slobodyanikov im Stress

Für fünf seiner Boxer war der Wettbewerb auch ein Testlauf, denn sie werden demnächst mit Titelchancen bei der südbayerischen Meisterschaft in den Ring steigen. Slobodyanikov wird dann nicht dabei sein: Nach seinem Doppelauftritt bei der schwäbischen Meisterschaft als Organisator und Veranstalter – zudem hatte er zeitweise die Ringrichter unterstützt – legt der 36-Jährige trotz Durchhaltevermögen und Disziplin eine kleine Pause ein: „Ich mache demnächst Urlaub, den habe ich mir verdient.“