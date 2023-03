Landshut hat den ESVK im Griff - Ausgleich in der Playoff-Serie

Kaufbeurer U20 verliert zwei Spiele und muss den Ausgleich in den Playoffs der DNL gegen den EVL hinnehmen. Trainer Andreas Becherer hofft auf Lerneffekt.

07.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Irgendwie stand die U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren in den Playoffs der Division I schon mit einem Fuß im Halbfinale. Aber eben nur irgendwie. Denn: Nachdem sie am ersten Wochenende zwei Mal gegen den Landshuter Nachwuchs gewonnen hatte, wollte am zurückliegenden Wochenende kein weiterer Sieg gelingen. Verdientermaßen nicht, muss attestiert werden. Kaufbeuren unterlag mit 2:5 und 1:4.

Landshut dieses Mal sehr stark

„Man muss anerkennen, dass die Landshuter in diesen beiden Spielen wirklich sehr stark waren“, erklärter Kaufbeurens Trainer Andreas Becherer. Genauso aber muss offen gesagt werden, dass der Kaufbeurer Truppe augenscheinlich noch die Reife fehlt, in einer solch komfortablen Situation dann auch einfach den Sack zuzumachen. Das verpasste sie insbesondere in der ersten halben Stunde im Samstagsspiel – Landshut führte nach 25 Minuten bereits mit 3:0. „Das hat den Unterschied ausgemacht“, betonte auch Becherer. Durch Tore von Andreas Wiesler und Alexander Lieske kam Kaufbeuren zwar noch einmal ins Spiel, war von einem Sieg aber dennoch weit entfernt.

500 Zuschauer, 48 Strafminuten

Die Sonntagspartie, ausgetragen übrigens vor knapp 500 Zuschauern in der Energie Schwaben Arena, begann auf Augenhöhe. Als Knackpunkt sollten sich diesmal die Special Teams erweisen, denn mit insgesamt 48 Strafminuten war das Spiel nicht nur von körperlicher Härte geprägt, sondern eben auch von Über- und Unterzahlaktionen. Landshut schoss das 1:0 und das 2:0 im Powerplay, das 3:0 schließlich sogar zu einem Zeitpunkt, als Kaufbeuren mit einem Mann mehr auf dem Eis war. Als es beim Stand von 4:0 zum zweiten Pausentee ging, war die Partie schon gegessen. Daran änderte auch der 1:4-Anschlusstreffer zum letztendlichen Endstand in der 41. Minute durch Rokaly Boldizsar nichts mehr.

Unsicherheit im Passspiel des ESVK

„Insgesamt hat man bei uns immer wieder auch Unsicherheiten im Passspiel gesehen“, erklärte Becherer, der aber ausführte, dass genau solche Spiele und auch solche Niederlagen einen großen Lerneffekt hätten – und darauf komme es in der Nachwuchsarbeit schließlich an. „Nur solche Spiele bringen die Jungs weiter.“

Showdown am Mittwoch

Apropos weiter: Ob nun der EV Landshut oder der ESV Kaufbeuren weiterkommt, entscheidet sich am Dienstagabend. Ab 18.15 Uhr wird dann in Landshut das letzte und alles entscheidende Match gespielt.

EV Landshut - ESV Kaufbeuren 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Tore: 1:0 Miribung (15.), 2:0 Scheibengraber (25.), 3:0 Jakovlev (26.), 3:1 Wiesler (30.), 4:1 Kujala (38.), 4:2 Lieske (54.), 5:2 Michel (58.).

Zuschauer: 620.

Strafminuten: Landshut 4, Kaufbeuren 4.

ESV Kaufbeuren - EV Landshut 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)