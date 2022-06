Landsknechtstrommler laufen sich für das Tänzelfest in Kaufbeuren warm

Die Landsknechtstrommler aus Kaufbeuren haben beim Historischen Markt in Oettingen teilgenommen. Ein würdiger Start in die Tänzelfest-Saison.

Die Tänzelfest-Landsknechtstrommler aus Kaufbeuren freuen sich schon riesig auf das Tänzelfest 2022, das nach zwei Jahren Corona-Zwangspause vom 14. bis 25. Juli in Kaufbeuren stattfindet. Die Trommler nahmen nun am Historischen Markt in Oettingen teil. Der Veranstalter freute sich zum einen darüber, dass nach zwei Jahren Pause endlich wieder der Markt abgehalten werden konnte, aber auch darüber, dass die Trommler bereits seit 20 Jahren diesem Fest die Treue halten. Es soll die Hochzeit des Mittelalters im 15. Jahrhundert darstellen. Es ist voller historischer Handwerker, die den Markt bilden. Darüber hinaus ist das Fest aber auch bunt gemischt mit Veranstaltungen von Hexen, Narren, Zauberern, Spielleuten, Feuerschluckern und Akrobaten, die ihr bestes auf den sechs Bühnen darbieten. Ein Ritterturnier auf dem Turnierplatz rundet die Veranstaltung ab. Kurzum: genau das richtige, um wieder den Einstieg in die Saison der historischen Feste zu beginnen und sich so langsam auf das Tänzelfest in Kaufbeuren vorzubereiten.

