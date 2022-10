Landtag und Bezirkstag: Grüne stellen Kandidaten auf

Der grüne Kaufbeurer Stadtrat Holger Jankovsky möchte kommendes Jahr in den Landtag. Seine Partei hat ihn für die Wahl als Direktkandidat aufgestellt.

30.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Holger Jankovsky ist bei der Aufstellungsversammlung des Kreisverbandes Kaufbeuren der Grünen als Direktkandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt worden. Direktkandidatin für die Bezirkstagswahl ist Ursula Reichenmiller-Thoma.

Bei der Versammlung wurden die Bewerber des Stimmkreises 708 gewählt. Dieser Stimmkreis umfasst die Stadt Kaufbeuren sowie Teile der Landkreise Ostallgäu und Unterallgäu.

Grüner Landtagskandidat sieht sich als Stimme der Jugend

Jankovsky (40) ist Beauftragter für Kinder und Jugend im Kaufbeurer Stadtrat. Er setzt sich laut einer Pressemitteilung der Grünen für die barrierefreie Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und die Rechte Jugendlicher ein. Die Augsburger Kreisrätin und dritte Bürgermeisterin in Aystetten, Ursula Reichenmiller-Thoma (64), will sich nach eigenen Angaben für inklusive Bildung und die Klimaziele stark machen.

Dr. Annegret de Baey-Diepolder erhielt das Votum für die Kandidatur auf der Wahlkreisliste für die Landtagswahl. Als Ersatzkandidatin wurde Ulrike Seifert gewählt. Lisa Steber erhielt das Votum für die Kandidatur auf der Wahlkreisliste für die Bezirkstagswahl.

