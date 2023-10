Welche Partei hat wo in Kaufbeuren und Umgebung die meisten Stimmen geholt?

Die Landtagswahl-Ergebnisse in Kaufbeuren und dem Umland spiegeln den bayernweiten Trend wider. Es gibt aber auch Ausreißer sowie ehemalige und neue Parteihochburgen.

09.10.2023 | Stand: 19:10 Uhr

Stagnation bei der CSU, Stimmengewinnen bei Freien Wählern und vor allem bei der AfD sowie Verluste für Grüne, SPD und FDP. Der landesweite Trend bei den Landtagswahlen 2023 in Bayern spiegelt sich auch in den Ergebnissen in Kaufbeuren und im Umland wider. Allerdings gibt es in der Region auch einige Besonderheiten.

