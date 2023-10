AfD sammelt im Stimmkreis Kaufbeuren knapp 20 Prozent der Stimmen

Die Stimmen sind ausgezählt, das vorläufige Ergebnis steht fest: Die AfD erstarkt im Stimmkreis Kaufbeuren. Die Grünen landen nur knapp dahinter.

08.10.2023 | Stand: 22:17 Uhr

Bei Würstchen, Leberkäse, Bier und Sekt feierte die AfD in ihrem neuen Bürgerbüro in der Kaufbeurer Pfarrgasse ihren Erfolg. Die etwa 20 Parteianhänger um Kreisvorsitzenden Wolfgang Dröse freuten sich sowohl darüber, in Bayern zweitstärkste Kraft geworden zu sein als auch in Kaufbeuren fast 20 Prozent der Erststimmen abgeräumt zu haben.

